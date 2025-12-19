



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Adlercreutz: Anteeksipyyntöihin on uskottava | MTV Uutiset







Adlercreutz MTV:lle perussuomalaisten anteeksipyynnöistä: Siihen on uskominen, kunnes toisin todistetaan 2:04 Katso video: Kuinka kivaa on olla hallituksessa, joka törmää toistuvasti näin typeriin kohuihin? Julkaistu 19.12.2025 18:55 Alec Neihum alec.neihum@mtv.fi Antonia Berg antonia.berg@mtv.fi Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) otti kantaa hallitusta ravistaneeseen silmienvenyttelykohuun MTV:n Uutisextrassa. Perussuomalaisten kansanedustajien silmienvääntelystä paisunut selkkaus kärjistyi viime päivinä niin, että pääministeri Petteri Orpo esitti julkisen anteeksipyynnön. Myös kohun keskiössä olevat edustajat taipuivat eilen pyytämään anteeksi. Adlercreutzista oli selvä, että valtion johdon oli pakko reagoida. – Anteeksipyynnön paikka oli selvä. Tällaiset rasistiset kuvat loukkaavat paitsi suomalaisia myös satoja miljoonia, ellei muutamaa miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti. Sen takia oli selvä, että pääministerinkin oli pyrittävä korjaamaan asiaa, toteaa Anders Adlercreutz MTV Uutisille. Katso koko MTV Uutisextran haastattelu MTV Katsomosta. Adlercreutzin mukaan perussuomalaisten kansanedustajien Juho Eerolan ja Kaisa Garedewin torstaina lausutut anteeksipyynnöt silmienvenyttelykuvista olivat välttämättömiä.





Eerola ja Garedew julkaisivat sosiaalisessa mediassa kuvat, joissa he vääntelevät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan.



Eerola sanoi, että oli virhe julkaista kuva. Garedew sanoi, ettei hänellä ollut millään tavalla tarkoitus loukata ketään. Molemmat pyysivät anteeksi heiltä, joita ovat loukanneet.

– Minusta se kertoo siitä, että he ymmärsivät tilanteen vakavuuden. He ymmärsivät, että kuvat loukkasivat, että ne olivat rasistisia. Olen tyytyväinen siihen, että he pääsivät tähän lopputulokseen, vaikka kukaan ei voi olla iloinen tai tyytyväinen koko kohusta.

Garedew kutsui kuitenkin vielä keskiviikkona kohua naurettavaksi ja koki, että median pitäisi pyytää häneltä anteeksi.

Kuinka uskottavat nämä anteeksipyynnöt Garedewin osalta ovat?

– Seurasin tiedotustilaisuutta eilen ja sekä Garedew että Eerola ja toki [perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja] Jani Mäkeläkin tuntuivat ottavan tilanteen tosissaan. He olivat aika lailla vakavia. Kyllä ajattelen, että jos pyytää anteeksi, niin anteeksipyyntöön on myös suhtauduttava vakavuudella ja sitä arvostaen.

Keskiviikon ja torstain välillä oli täysin mieli muuttunut?

– Siltä se näyttää ja siihen on uskominen, kunnes toisin todistetaan.

Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, että anteeksipyynnön paikka oli selvä. "Tällaiset rasistiset kuvat loukkaavat paitsi suomalaisia myös satoja miljoonia, ellei muutamaa miljardia ihmistä maailmanlaajuisesti."Lehtikuva / MTV UUTISET

Jääkö Suomelle pidempiaikainen mainehaitta?

Adlercreutzin mielestä on vaikea sanoa, jääkö kohusta Suomelle pidempiaikaista mainehaittaa. Hän muistuttaa, että esimerkiksi japanilaisilla on äärimmäisen hyvä kuva Suomesta.

– Mutta kyllähän se särkyy herkästi, jos sille antaa aihetta. Varmasti meidän maineeseemme tuli kolhu.

Eerolan, Garedewin ja europarlamentaarikko Sebastian Tynkkysen (ps.) silmienvenyttelykuvia jaettiin Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa. Niitä myös julkaistiin useassa isossa päivälehdessä.

– Se on vääjäämättä negatiivinen asia, joka haittaa meidän yrityksemme toimintaa ja meidän suhteitamme jossain määrin. Pyrimme tietenkin siihen, että se olisi lyhytaikainen ja mahdollisimman pieni vaikutukseltaan. Uskomme, että tilanne on korjattavissa.

Opetusministeri toivoo, että "joku oppii jotain" hallituksen jokaisesta rasismikohusta, ja tällä tavalla todennäköisyys uudelle kohulle pienenisi.

– Mutta siitä toki en voi olla varma. Toivon, että jokainen hallituspuolueen edustaja, jokainen kansanedustaja ja suomalainen, aikuinen, nuori tai lapsi ymmärtäisi, mitä rasismi on, miksi rasismiin ei pidä sortua ja mikä meidän vastuumme on toisillemme jokapäiväisessä työssä ja elämässä.

Lue lisää: Tytti Tuppurainen vaatii Riikka Purralta anteeksipyyntöä

Alec Neihum MTV Uutiset Antonia Berg MTV Uutiset