Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää viestipalvelussaan Truth Socialissa Intian luopuvan venäläisen öljyn ostamisesta osana tuontitulleja leikkaavaa kauppasopimusta.



Trump kertoo Intian suostuneen tähän maan pääministerin Narendra Modin kanssa käydyssä puhelinkeskustelussa.



Trumpin mukaan Intian päätös luopua venäläisestä öljystä auttaa tuomaan Ukrainan sodan päätökseen. Trumpin mukaan Intia ostaisi jatkossa enemmän öljyä Yhdysvalloilta ja mahdollisesti Venezuelalta.