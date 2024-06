Yksivuotias Leo nielaisi pariston ja joutui teho-osastolle – vanhemmat ihmettelevät hätäkeskuksen toimintaa

Tukes: Vaarana tukehtuminen ja ruokatorven vauriot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Myrkytystietokeskus varoittavat, että jos lapsi nielee pariston, seuraukset voivat olla vakavat. Jos paristo juuttuu lapsen kurkkuun tai ruokatorveen, hän voi tukehtua. Sylki tai vatsanesteet voivat myös laukaista paristossa sähkövirran, joka voi polttaa ruokatorvea tai suolistoa. Pikkuparistoja sisältävät kodin esineet tulisi Tukesin ja Myrkytystietokeskuksen pyrkiä pitämään poissa lasten ulottuvilta. Lisäksi lelujen paristoluukut pitäisi tarkastaa säännöllisesti. Toimi näin: Katso ympärillesi: Pikkuparistoja on yllättävän monissa kodin jokapäiväisissä esineissä, kuten auton ovien kaukosäätimessä. Pidä tällaiset esineet poissa lasten ulottuvilta.

Tarkista säännöllisesti, että paristolelut ovat kunnossa eikä lapsi voi saada paristolokeroa auki.

Hävitä käytöstä poistetut paristot heti.

Jos keräät pattereita kierrätystä varten, varmista, että lapset eivät pääse keräyslaatikkoon käsiksi.

Jos epäilet, että lapsi on niellyt pariston, tarkkaile lapsen vointia. Älä yritä saada häntä oksentamaan.

Jos lapsella on nielemis- tai hengitysvaikeuksia tai hän kuolaa, kakoo tai oksentelee, vie lapsi heti sairaalaan.

Jos lapsi on oireeton, seuraa tuleeko paristo ulos. Ellei paristo ole tullut ulos kahdessa vuorokaudessa tai jos lapselle kehittyy oireita, vie lapsi lääkäriin. Lähteet: Tukes ja Myrkytystietokeskus.