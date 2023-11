Kodin salakavalaa tulipalovaaraa ei moni tule ajatelleeksi – "Ajattelemattomuus aiheuttaa säännöllisesti vaaratilanteita"

– Kodeissa on pitkälti noin toistakymmentä ladattavaa akkua, kännykästä moottorisahaan. Näiden lisäksi kodeissa on paljon paristoja: lelujen sisällä, kaukosäätimissä ja muissa laitteissa sekä kaikki kotona lojuvat käytöstä poistetut vanhat paristot. Yhdestä kodista löytyy helposti yhteensä keskimäärin sata akkua ja paristoa, Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö huomauttaa tiedotteessa .

Nämä paristot vaarallisimpia

– Palovaroittimissa käytetyissä paristoissa on kapasiteettia sähkön puolesta ja navat sen verran lähekkäin, että ne menevät helposti oikosulkuun ja tuottavat lämpöä, joka voi sytyttää tulipalon. Samoin pyöreät nappiparistot, joita on esimerkiksi auton avaimissa, ja joissa plus- ja miinusnavat ovat lähellä toisiaan, menevät paristojen keräilypisteessä oikosulkuun ja tuottavat lämpöä, joka sitten sytyttää tulipaloja, Lepistö kertoo.