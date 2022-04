Yksinhuoltajaäidit odottivat rahojensa palautusta kuukauden ilman selitystä – näin parjattu matkatoimisto Detur puolustautuu peruutusruuhkansa keskeltä

Kyseessä yksinhuoltajalle isot rahat

– Jos lapsi kysyy koko ajan milloin lähdetään reissuun, et voi luvata uutta reissua, ennen kuin saadaan rahat takaisin. Siksi paine saada rahoja takaisin oli kova, hän kertoo.

Olisi kaivannut selitystä

– Ihminenhän ymmärtää, jos selittää. Jos kerrotaan, kuinka monta matkaa on peruttu, kuinka moni vaatii rahoja takaisin, kuinka monelle on ehditty maksaa ja minkä perumispäivän kohdalla ollaan menossa, Leiniö ihmettelee.

– Mutta kun ei anneta mitään mittasuhteita, siitä tulee epäluuloinen olo. On helpompaa antaa anteeksi, jos he voisivat osoittaa jonkin suunnitelman, Leiniö kertoo.

Leiniö sanoo, että jälkiviisaana hän haluaa tutkia valitun matkatoimiston taustat paremmin. Detur on ennenkin ollut uutisissa liittyen matkojen peruuntumiseen ja niiden korvaamiseen.

Detur on ollut otsikoissa aiemminkin. Terhi Tamminen olisi halunnut näihin maisemiin Kyprokselle, mutta matka peruuntui eikä maksettuja rahoja kuulunut vuoteen. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Detur: Ruuhka tukkinut maksut

Julkisessa keskustelussa on pohdittu, onko Detur myynyt halpoja kampanjamatkoja tietäen, että ne tullaan myöhemmin perumaan. Syyksi tällaiseen toimintaan on esitetty yrityksen koronakriisin vuoksi heikennyttä taloustilannetta, sillä yritys teki vuonna 2020 monien muiden matkanjärjestäjien tapaan mittavat tappiot. Ahishali kertoo, että viime vuonna toiminta kääntyi jälleen voitolliseksi koronasta huolimatta.

Ahishalin mukaan julkisessa keskustelussa esitetyt epäilyt perustuvat väärinymmärrykselle: Detur on muiden matkajärjestäjien tapaan tehnyt suunnitelmat vuoden 2022 matkoista vuoden 2021 alkupuolella, toiveenaan matkailualan normalisoituminen. Kun matkailuinto ei kuitenkaan palannut, on vajaita tilauslentoja jouduttu perumaan, riippumatta siitä, ovatko myydyt matkapaketit olleet halpoja kampanjapaketteja tai muita matkoja.

Henkilökuntaa siirretty purkamaan ruuhkaa

Ahishali kertoo, että moni heidän asiakkaansa on valinnut matkapäivän vaihdon matkapaketin perumisen sijaan. Yritys tarjoaa myös korvaukseksi lahjakorttia, jonka arvo on 20 prosenttia enemmän kuin perutun matkapaketin arvo. Erityistä ruuhkaa on hänen mukaansa kuitenkin aiheuttanut se, että vaikka jotain lentoa ei olisi peruutettu, niin asiakkaat soittelevat nyt paljon tarkastaakseen oman lentonsa tilanteen asiakaspalvelusta. Peruutetut lennot löytyvät Deturin sivuilta.