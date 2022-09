Konsulilta tiukat sanat hotelleille, jotka perivät tuplamaksuja pulaan joutuneilta Deturin asiakkailta: "Ei millään tavalla hyväksyttävää"

– Nythän on käynyt niin, että osa hotelleista on pyytänyt ylimääräisiä maksuja suomalaisilta, mikä ei ole millään tavalla hyväksyttävää, Pahkasalo linjaa.

Pahkasalon mukaan hotellit eivät näytä saaneen Deturilta luvattuja maksuja, ja ovat päättäneet alkaa periä niitä suoraan tietämättömiltä asiakkailta. Jopa osa hotellien avainkorteista on lakannut toimimasta siihen saakka, kunnes asiakas on suostunut maksamaan.

Koskee yli 800 suomalaista

Ongelma ei silti ole vähäinen, sillä huono maine kiirii. Alanyassa ja toisessa Deturin turkkilaiskohteessa Sidessä on parhaillaan lomalla noin 1700 pohjoismaalaista, joista noin puolet on suomalaisia. Tapaus havahdutti syystäkin myös Turkin matkailuministeriön.

– He haluavat varmistaa, että suomalaiset tulevat jatkossakin Turkkiin. Kuulin joiltakin asiakkailta, ettei tähän hotelliin tulla enää palaamaan, Pahkasalo jatkaa.

Detur on vakuuttanut, että asiakkaiden paluulennot järjestyvät suunnitellusti. Pahkasalo perää matkustajilta kuitenkin tarkkuutta.

– Yhdessä hotellissa juttelin tanskalaisten asiakkaiden kanssa ja heidät oli poistettu matkustajaluettelosta. Siksi on tärkeää tarkistaa lentoyhtiöltä ja Deturilta, että matkustajat ovat lennolla, ettei tule ikäviä yllätyksiä ennen paluuta.

Korvauksiin matkustaja on oikeutettu, jos kahden viikon loma on typistynyt lyhyemmäksi tai jos on joutunut maksamaan perusteettomia tuplamaksuja.