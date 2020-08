Tiina on odottanut korvausta koronan perumasta matkastaan kuukausia ja pelkää jo rahojensa puolesta: "Tulee niin huijattu olo"

Tamperelainen Tiina Suominen on yksi heistä, jotka odottavat rahojaan takaisin.

Ongelma koskee niitä lentoja, jotka on maksettu tililtä. Tiettävästi luottokortilla maksettujen matkojen osalta rahojen palautus on käynyt sujuvammin esimerkiksi luottoyhtiöiden kautta.

Pelkää rahojensa puolesta

– Ne meinaa pimittää ne. Kyllä se haiskahtaa, jos monta kuukautta on yritetty saada rahaa, mutta niitä ei ole kenellekään tullut. Meillä on vankasti sellainen tunne, ettei niitä annetakaan, hän kertoo.

"Tulee niin huijattu olo"

Suominen on ollut yhteydessä myös kuluttajaviranomaisiin, mutta kokee näiden nostelleen asiassa käsiään voimattomina.

Tilanne huomattu viranomaisissa

Ongelmat rahojen palautuksessa on huomattu myös Kilpailu ja -kuluttajavirastossa .

– Kuluttajalle on jo luvattu palauttaa rahat, mutta ne tästä huolimatta viipyvät, ryhmäpäällikkö Satu Toepfer Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kuvailee tavanomaista tilannetta.

Lain mukaan perutun lennon hinta on palautettava viikon sisällä. Nyt rahoja on odoteltu paikoin jo kuukausia.

Hänen mukaansa virasto on saanut satoja korona-aiheisia yhteydenottoja lentoyhtiöiden toimintaan liittyen. Eniten yhteydenottoja on tullut Finnairista, mutta seuraavana listalla on Norwegian. Hän kertoo, että kyseiset yritykset ovat muutenkin yleisimpien valituskohteiden joukossa pelkästään niiden koon vuoksi. Koronatilanne kuitenkin muutti valitusten luonnetta.