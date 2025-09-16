Alone Suomi -ohjelmassa kisaaja on vaipua epätoivoon.
Alone Suomi -ohjelmassa kahdeksan kilpailijaa lähtee erämaahan luonnon armoille ilman yhteyttä ulkomaailmaan tai muihin ihmisiin. Pisimpään selviytynyt voittaa 20 000 euron rahapalkinnon.
Yksi kisan osallistujista on 60-vuotias pätkätyöläiseksi itseään kutsuva Liisa. Hän kertoi aikaisemmin MTV Uutisten haastattelussa, että toivoisi selviävänsä luonnon keskellä vähintään 20 päivää, eikä halua lähteä sieltä ensimmäisenä.
Jo kuitenkin sarjan toisessa jaksossa Liisa alkaa vaipua epätoivoon epäonnisen yön jälkeen.
– Aika toivoton olotila on. Harmittaa hirveesti, hän kertaa jaksossa kameralle. Sitten lähtee pressu kun olisi voinut nukkua. En ole koko yönä nukkunut.
– Kaduttaa, että luulin vähän liikaa kyvyistäni, mutta ei ole eka kerta, hän sanoo.
Liisalla on toisessa Alone Suomi -jaksossa huonosti nukuttu yö.ITV Studios Finland
Jaksossa Liisa alkaa pohtia, mikä olisi seuraava realitysarja, johon hänen kannattaisi lähteä.
– Ne olisi mummojen leivosmaistiaiset varmaan mulle sopivat. Kyllä tää on niin helvetinmoista ollut, hän manaa.
Myöhemmin leirissään touhuava Liisa löytää lisää tilitettävää.
– Tää kivienkin kantaminen on yllättävän raskasta. Mutta itteppä olen tänne tullut.
