Alone Suomi -voittaja Esa Karpoff on kotonaan luonnossa. Huomenta Suomi tapasi Karpoffin kotipihassaan Utsjoella. Ensin tehtiin tulet ja sitten juteltiin elämästä.

– Minä olen osa luontoa ja luonto on osa minua, toteaa Karpoff asian, joka on hänelle itsestäänselvyys.

Kaikille suomalaisille asia ei ole niin yksinkertainen. Suomalaisten luontosuhteesta kuuluu aina silloin tällöin huolestuneita mielipiteitä. Esa Karpoffkin arvelee, ettei se ole kaikilla kunnossa. Hän katsoo, että monelta luontokin on lipsahtanut suorittamisen puolelle.

– Luonnossa pitäisi olla maltilla. Kuunnella ja katsella, ei suorittaa, sanoo Karpoff.

Karpoffin enot opettivat hänet aikanaan olemaan hiljaa luonnossa aistit valppaina. Alone-ohjelmassa taas piti jutella koko ajan kameralle.

– Kyllä minä puhun metsässä, mutta koitan minä olla hiljaakin, kuten enot opettivat, kertoo Karpoff.

Rakkain harrastus

Esa Karpoff retkeilee Lapin erämaissa jatkuvasti. Välillä vaellukset ovat pitkiä, jolloin kilometrejä saattaa kertyä 100 tai 150. Ahkeran vaeltajan rakkain harrastus on kuitenkin kalastus.