– Usko ei mennyt kuin yhden kerran. Istuin kivellä ja köysi katkesi kymmenen kertaa ja lopulta siihen meni koko päivä. Mietin jo hetken siinä, että ei tästä tule mitään ja että pitäisikö tästä lähteä jo maailmalle. Sitten mietin sitä lahjoituskohdettani ja sitä, että en voi luovuttaa niiden lasten vuoksi, Esa kertoo ja murtuu muistellessaan tunteikasta hetkeä.