Alone Suomi -sarjan ensimmäinen kausi paketoitiin jo Katsomo+:ssa. Jaksossa kilpailijat tapaavat toisensa ja kertaavat kilpailun käänteitä.
Erämaasta kotiutuneet kilpailijat kohtaavat toisensa Alone Suomen -studiossa. Kuinka yksin selviytyminen muutti elämää ja mitä heille kuuluu nyt? Studiossa mukana keskustelemassa Jaakko Saariluoma.
Ohjelman viimeisessä jaksossa, joka on jo katsottavissa MTV Katsomo+:ssa, saadaan kuulla muun muassa kilpailun voittajan Esan matkasta. Televisiossa kauden päätösjakso nähdään 11. marraskuuta.
Lue lisää: Koskettava video! Alone Suomi -voittaja sai metsään tuttuja: "Ei ole totta"
68-vuotias Esa oli kilpailun pisimpään yksin erämaassa ja voitti ohjelmasta 20 000 euroa. Hän lahjoitti rahoista ison osan hyväntekeväisyyteen.