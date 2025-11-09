Petra viihtyi erämaassa Alone Suomi -ohjelmassa kolmisen viikkoa ennen kuin joutui jättämään terveydellisten syiden takia leikin kesken.

Eräoppaana työskentelevä Petra, 29, on muuten tyytyväinen erämaassa oloonsa Alone Suomi -ohjelmassa lukuun ottamatta sitä, kun hän joutui jättämään erämaan taakseen. Hänellä alkoi edellisenä päivänä migreeni, joka jatkui poistumispäivänä ja vielä reilut kaksi päivää sen jälkeenkin.

– Minulla oli neljän päivän kova migreeni, jolloin näkökentästäni lähti palasia. Päätin sen takia lähteä. Muuten olisin ollut erämaassa pidempään, Petra kertoo MTV Uutisille.

Hän vietti erämaassa kolmisen viikkoa luonnon armoilla.