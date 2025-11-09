



Repe oli 19 päivää syömättä erämaassa Alone Suomessa: "Ei ollut enää avaimia voittoon" 1:20 Katso videolta, mitä Repe tekisi toisin, jos lähtisi vastaavaan koitokseen uudestaan. Julkaistu 09.11.2025 10:02 Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Alone Suomi -ohjelmassa Repe selvisi Inarin erämaassa 22 päivää. Ravinnon hankkiminen muodostui hänen Akilleen kantapääkseen. Kolmanneksi viimeisenä erämaasta Alone Suomessa lähti asiakkuusvastaavana työskentelevä Repe, 43. Hän selvisi erämaassa 22 päivää ja luovutti kisan omasta tahdostaan, koska koki antaneensa ja tehneensä kaikkensa. – Meni hyvin ja huonosti. Kilpailullisesti ei mennyt niin vahvasti. Sijoitukseni toki oli kolmas, mutta voittamaanhan sinne lähdettiin, hän kommentoi tuntojaan MTV Uutisille. Lue lisää: Alone Suomi -voittaja Esa laihtui erämaassa viidesosan painostaan, vaikka söi joka päivä Vaikka hän kokee olevansa moottoriturpa, joka on arjessaan paljon tekemisissä ihmisten kanssa, niin yksinäisyys ei kuitenkaan muodostunut hänelle haastavimmaksi asiaksi erämaassa. Sen sijaan ravinnon hankkiminen aiheutti harmaita hiuksia.





– Se oli Akilleen kantapääni. Yllätyin, miten työlästä oli hankkia itselleen ravintoa. Arki pyöri siellä täysin sen ympärillä, että piti olla tulta, ruokaa ja seuraavat polttopuut tehtynä. Arjen pyörittäminen oli jo itsessään rankkaa, mutta kun sen teki vielä ilman ravintoa ja energiaa, niin se oli tuplasti rankempaa.

Repe sai 22 päivän erämaaseikkailun aikana vain yhden kalan.

Repe ei ole koskaan ollut niin pohjoisessa kuin mitä oli Alone Suomessa Inarin erämaassa. Lisäksi hän ei ollut koskaan edes pitänyt käsissään kalaverkkoja.

Jokainen kilpailija sai valita mukaansa myös muutaman vapaavalintaisen asian. Repe valitsi muun muassa pähkinä-rusinasekoituksen ajatuksenaan syödä pähkinät ja käyttää rusinoita kalansyöttinä.

– Ajattelin laittaa onkisiiman päähän rusinan. Mutta ei kyllä kannata koittaa. Ei jatkoon, Repe kertoo nauraen.

"Joko valitsen taistelun tai uintireissun"

Repe kohtasi erämaassa varsin läheistä tuttavuutta tekeviä poroja. Hän kuvasi isoja sarvipäitä, kun ne yhtäkkiä alkoivat tulla koko ajan enemmän häntä kohti.

– Niitä oli valtava lauma, niin oli pakko alkaa perääntyä lähemmäs vettä. He tulivat ihan lähelle. Mietin vain, että nyt minulla on tässä toistakymmentä poroa edessä ja järvi takana. Joko valitsen taistelun tai uimareissun. Mutta lopulta emme joutuneet aivan lähikontaktiin, hän muistelee huvittuneena.

Haavereita hänelle ei sattunut, mutta tavaroita katosi senkin edestä. Aina piti miettiä, mihin on minkäkin esineen jättänyt.

19 päivää syömättä

Repe meni erämaahan 117-kiloisena ja palasi takaisin 96-kiloisena. Hän söi pääasiassa mukaansa ottamiaan pähkinöitä ja metsästä löytämiään marjoja, mutta toisen viikon pakkasten myötä marjat jäätyivät.

Hän sai koko aikana yhden kalan.

– Sain sen kolmantena päivänä ja olin sen jälkeen käytännössä 19 päivää syömättä. Koin, ettei minulla ollut enää avaimia kisan voittoon. Vaikkakin olin todella pirteä – en tiedä, mistä ammensin sen kaiken energian. Mutta kääntääkseni kisan voitoksi, olisin tarvinnut paljon muutakin kuin hyvää onnea.

Hän lähtisi ehdottomasti mukaan uudelleen, mutta toivoisi, että saisi tällöin ottaa mukaansa virvelin.

– Voin jättää puolet muista tavaroista pois, mutta virveli pitää olla. Yhtäkään eräreissua en tosin ole ohjelman jälkeen tehnyt, enkä aiokaan. Enkä syö kalaa tai pidä sienistä vieläkään. Kysynkin edelleen itseltäni, mitä ihmettä minä sinne menin, Repe jää pohtimaan huvittuneena.

Katso videolta, mitä Repe tekisi toisin, jos lähtisi vastaavaan koitokseen uudestaan.

