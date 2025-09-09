Alone Suomi -kilpailija käy kuolleen lapsensa haudalla ennen erämaahan lähtöään – taustalla traaginen kohtalo

Alone Suomi -ohjelmassa nähdään koskettava hetki, kun kilpailija Eetu vierailee tyttärensä haudalla ennen erämaahan lähtöään.

Alone Suomi -ohjelmassa kahdeksan kilpailijaa lähtee erämaahan luonnon armoille ilman yhteyttä ulkomaailmaan tai muihin ihmisiin. Pisimpään selviytynyt voittaa 20 000 euron rahapalkinnon. Alone Suomi alkaa MTV3-kanavalla tiistaina 9. syyskuuta. Jakso löytyy jo MTV Katsomosta.

Ensimmäisessä jaksossa nähdään koskettava hetki, kun Eetu, 31, käy tyttärensä haudalla ennen erämaahan lähtöään. Mukanaan hänellä on perheen 2-vuotias tyttö.

– Pitää käydä moikkaamassa Iitua vielä ennen lähtöä, Eetu sanoo.

– Isi tulee taas käymään, kun kotiutuu reissusta, hän jatkaa.

Eetu on aiemmin vuonna 2021 kertonut lapsensa traagisesta kohtalosta Youtube-kanavallaan. Hän kertoo, että oli haaveillut isäksi tulemisesta pitkään. Hän muistelee videolla tyttärensä traagista kuolinhetkeä. Perheen esikoinen oli tuolloin yhden kuukauden ikäinen.

– Tulin töistä kotiin ja syötin tyttäremme. Ei mennyt kuin pikkuhetki, niin hän alkoi oksentamaan. Oksennuksessa oli verta.

Pian verta tuli yhä enemmän. Ambulanssi saapui ja vai lapsen ja äidin Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

– Meille sanottiin moneen kertaan, että tässä ei ole mitään vakavaa. Sitten sainkin tyttöystävältäni viestin, että he ovat teho-osastolla.

Pian selvisi, että lapsella epäillään erittäin aggressiivista verisyöpää.

– Pian lääkäri tuli kertomaan, että lapsemme on eloton. Tilanne oli hyvin vakava. Ei mennyt montaa minuuttia, niin lääkäri tuli uudelleen ja sanoi, että teidän pieni tytär on nukkunut pois, Eetu kertoo musertuneena videolla.

– Ei kenenkään vanhemman pitäis joutua hautaamaan lastaan. Päällimmäisenä ajatuksena on, että miksi. Miksi tällaista tapahtuu ja miksi tämä tapahtuu minulle? Eetu itkee videolla.