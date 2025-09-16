Alone Suomi -ohjelmassa kisaaja luovuttaa koti-ikävän takia.

Alone Suomi -ohjelmassa kahdeksan kilpailijaa lähtee erämaahan luonnon armoille ilman yhteyttä ulkomaailmaan tai muihin ihmisiin. Pisimpään selviytynyt voittaa 20 000 euron rahapalkinnon.

Yksi kisan osallistujista on itseään myöhäisheränneeksi eräilijäksi kuvaileva helsinkiläinen Petteri. Hän kertoi MTV Uutisille saaneensa kumppaniltaan Nooralta ennen lähtöään monisivuisen kirjeen, jonka hän on lukenut joka ilta sen jälkeen.

– Siinä on pelkästään kauniita asioita minusta ja meistä. Se valaa uskoa, hän kuvaili tuolloin.

Kauden toisessa jaksossa ikävä alkaa kasvaa suureksi. Petteri kertoo yleensä reissuissa olleen mukana ainakin hänen koiransa.

– Jopa ne reissut, joissa olen pitkään ollut yksin, en oikeastaan ole ollut yksin.

Hänen mukaansa yksin oleminen on silloin helppoa, kun se sopii sinulle.

– Silloin kun sinun täytyy olla yksin, se on yksi vaikeimmista asioista, mitä olen kokenut, Petteri sanoo kameralle.

– En ole pystynyt hiljentämään mieleni ääntä. Näin kolmen päivän jälkeen olen päättänyt, että haluan lopettaa kilpailun.

Petteri kuvaiee luonnon olevan kaunista ja maisemat käsittämättömiä. Hän oli myös nukkunut todella hyvin.

– Mutta näissä iloissa ei ole järkeä minulle, jos en voi jakaa niitä jonkun kanssa.

Erämaasta poistamisen jälkeen hän kuvailee vielä tuntojaan.

– Se ikävä, mitä tunsin, oli pohjaton. Tuntui ajoittain, ettei ollut mitään muuta kuin se ikävä.

– Jos hävisin siinä, että rakastin liikaa, pystyn elämään sen kanssa.

Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta! Katso myös, millä mielin Petteri lähti erämaahan:

5:03 Petteri teki tarpeellisia havaintoja paastonsa aikana Alone Suomi -ohjelmaa varten

Videolla Joni Kautto kertoo, millaisia ensiapuvälineitä Alone Suomi -kilpailijoilla on mukanaan erämaassa.

