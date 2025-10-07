Helsinkiläinen Aki, 45, on tehnyt elämänsä aikana lukuisia yksinvaelluksia. Ainut, mikä Alone Suomi -ohjelmassa pelottaa, on nälkä.

Sekatyöläiseksi itseään tituleeraava, helsinkiläinen Aki, 45, pitää itseään hauskana veikkona, joka taitaa karaoken lisäksi erityisen hyvin tarinoiden kertomisen, valokuvaamisen, piirtämisen ja kirjoittamisen sekä videoiden kuvaamisen.

– Erityisesti erämaissa. Minulla on erävloggaajataustaa, Aki kertoi MTV Uutisille Inarissa.

Erämaakokemus on tässä tapauksessa enemmän kuin hyvä asia, sillä Aki on yksi kahdeksasta kilpailijasta, joka antautuu Inarin erämaan armoille uudessa Alone Suomi -ohjelmassa. Yhteyttä ulkomaailmaan, perheeseen tai toisiin ihmisiin ei ole. Pisimpään luonnon armoilla selviytynyt voittaa 20 000 euroa.

Alone Suomi -Aki on tehnyt elämänsä aikana lukuisia yksinvaelluksia.ITV Studios Finland

Aki kertoi päivää ennen erämaahan lähtemistä odottavansa sitä innoissaan ja olisi halunnut lähteä matkaan saman tien.

– Olen valmistautunut tähän 30 vuotta. Olen tehnyt aika pitkiäkin yksinvaelluksia. Pisimmällä reissullani hiihdin viisi viikkoa käsivarressa. Hiihdin yksin ahkion kanssa, enkä juuri nähnyt muita ihmisiä.

Kilpailijoita valmisteltiin noin viikko bootcampilla ennen yksin lähtemistä erämaahan.

Aki arvelee pärjäävänsä luonnon armoilla ainakin kaksi kuukautta. Vaikka hän tosin luulee, että kisa ratkeaa jo ennen sitä.

Ainut asia, mikä kokenutta eräilijää tulevassa koitoksessa pelottaa, on nälkä.

– Jos kalaa ei tulekaan. En ole ikinä pitänyt kalastuksesta, koska en ole saanut saalista ikinä silloin pienenä, kun tuli mökillä heitettyä onkea. Isoveli hoiti sen homman. Olen saanut ehkä yhden kalan joskus. En ole sen jälkeen kokeillutkaan.

Aki tulee ikävöimään erämaassa eniten poikaansa ja naisystäväänsä.

– Ikävä tulee väistämättä, ja se kestää sen, minkä kestää. Todennäköisesti se tulee ensimmäisellä tai toisella viikolla. Se vain pitää käydä läpi, Aki pohti.

Katso videolta, mitkä ovat olleet Akin mieleenpainuvimmat eräilyreissut, ja mitä hän odottaa Alone Suomi -kokemukselta.