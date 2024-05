Ennen varhain sunnuntaina Suomen aikaa käytävää ottelua keskustelussa on korostunut yksi tekijä. Ottelijoiden välinen kokoero.

– Voit voittaa keskitason isoja miehiä, mutta et pysty voittamaan eliittitason isoja miehiä, koska koolla todella on väliä, Siihen on syynsä, että käytössä on painoluokat, Fury letkautti huhtikuussa vastatessaan kysymykseen tulevasta superottelusta Usykia vastaan.

WBA-, WBO-, IBF- ja IBO-liittojen mestaruusvöitä hallussaan pitävä Usyk on 191 senttiä pitkä ja hänen sylivälinsä on 198 senttiä. Mitat ovat aivan kelvolliset raskaansarjan nyrkkeilijälle, mutta kun vastassa on Fury, näyttää ukrainalainen pieneltä. WBC-liiton englantilainen mestari kuuluu nimittäin raskaansarjan jättiläisosastoon 206 sentin pituudellaan ja 216 sentin sylivälillään.

Usyk antoi hiljattain oman näkemyksensä polttavaan aiheeseen.

– Koolla ei ole merkitystä, Usyk sanoi.

– Jos koolla olisi merkitystä, elefantti olisi viidakon kuningas.

Usykin ja Furyn välinen kokoero on noussut keskiöön eri asiantuntijoiden pohtiessa varhain sunnuntaina Suomen aikaa käytävän raskaansarjan MM-ottelun kulkua. Pitkän linjan nyrkkeilyvaikuttaja Pekka Mäki toppuuttelee hieman kokokeskustelua, vaikka pitääkin isoa kokoa Furyn vahvuutena ottelussa.

– On se (kokoero) iso, mutta onhan Usyk tottunut ottelemaan isoja kavereita vastaan. Pituusero on lähinnä sillon etu, jos sen osaa käyttää etunaan, Mäki sanoo.

– Joskus myös nämä – jos voi sanoa – liian pitkät kaverit saattavat olla myös vähän kömpelöitä lyhyempien kavereiden kanssa, mikä aiheuttaa ongelmia. Furyn tapauksessa on kyse siitä, että hän on pitkä ja nopea. Se on aika vaarallinen yhdistelmä Usykin kannalta. Se vaikeuttaa tosi paljon sitä tehtävää.

Fury suosikkina

Vedonlyöntiyhtiöiden kertoimissa Fury on lievä ennakkosuosikki ja Furyn suuntaan kääntyvät useat asiantuntija-arviotkin, vaikka Usykillakin on puoltajansa.

Raskaansarjan edellinen kiistaton maailmanmestari, vuonna 1999 kaikkien suurten liittojen vyöt haltuunsa ottanut Lennox Lewisarvioi isompikokoisen ottelijan voittavan teknisesti tasaväkisten nyrkkeilijöiden ottelun.

– Uskon, että isompi kaveri, parempi kaveri voittaa. He molemmat ovat taitavia, ja Usyk liikkuu hyvin, hänellä on hyvä tasapaino ja hän iskee hyvin. Mutta hänellä on vastassa 206-senttinen kaveri, ja minusta Tyson Furya on todella vaikea tavoittaa, vaikka hän on niin iso.

Kolmessa eri painoluokassa maailmanmestariksi noussut Oscar de la Hoya liputtaa hänkin Furyn puolesta.

– Minusta Tyson Fury on isompi versio Usykista. Hän on nopea, hänellä on voimaa, hän on hyvin monipuolinen. Minun täytyy valita Tyson, de la Hoya totesi.

– Voittajan suhteen valitsisin Usykin, mutta on todettava, että Fury on iso ja tietää, miten käyttää kokoaan, Deontay Wilderin valmentaja Malik Scott sanoi.

Kuin yö ja päivä

Usykin ja Furyn kohtaaminen on merkitykseltään suurin nyrkkeilyottelu tällä vuosituhannella.

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kohtaavat nyrkkeilymaailman supertähdet eroavat toisistaa paitsi kooltaan ja nyrkkeilytyyliltään myös käytökseltään.

Suulas Fury on showmies parhaasta – joidenkin mielestä pahimmasta – päästä, kun taas Usyk on rauhallinen ja pohdiskeleva, joidenkin mielestä mahdollisesti jopa tylsä.

Amatöörinä olympiakultaa ja maailmanmestaruutta juhlinut Usyk loistaa kehässä nyrkkeilytaidoillaan. Ukrainalainen siirtyi raskaaseensarjaan vuonna 2018 noustuaan sitä ennen kiistattomaksi maailmanmestariksi alemmassa raskaassasarjassa.

– Nyrkkeily on kyllä erittäin vakuuttavaa. Teknistä, taitavaa, liikkuvaa, Mäki arvioi ukrainalaista.

– Hän pystyy ottelemaan hiukan nopeammalla rytmillä ja ehkä sitä kautta aiheuttaa Furylle ongelmia. Uskon, että hän on nostanut painoaan ja tehnyt voimaharjoittelua. Voi olla, että painotus on sellainen, että yksittäisten iskujen voimakkuuteen on tullut jotain kehitystä, kun hän on aiemmin ollut vähän sellainen iskuvolyymilla kuluttava nyrkkeilijä ja sitä kautta uuvuttanut vastutajan.

Furyn kohdalla Mäki nostaa esiin englantilaisen koon, mutta myös nopeuden.

– Hän on vielä yllättävän nopea käsistään, iskunopeus on yllättävänkin hyvä tuohon sarjaan. On tosi hyvä käsinopeus ja sitä kautta voi aiheuttaa Usykille isojakin ongelmia. Lähitilanteissa, jos saa Usykin syleilyynsä, siinä aina isompi mies pystyy uuvuttamaan pienempää, Mäki sanoo.

– Oleellista on, saako hän vasemman suoran, jabin toimimaan ja pystyykö hän sillä kontrolloimaan etäisyyttä.

Mäki nostaa englantilaisen ennakolta vahvemmaksi, vaikka sanookin voittajan veikkaamisen olevan tasaisessa ottelussa vaikeaa.

– Uskon, että Fury on kaikkien likaisten taktiikoiden mestari. Osaa sitoa ja estää nyrkkeilyn sellaiselta etäisyydeltä, missä Usyk olisi parhaimmillaan. Varmaan lähdetään käymään kamppailua omilla vahvoilla osa-alueilla, ja kumpi pystyy masteroimaan sen, on voittaja.

Molempien edelliset ottelut jättivät ilmaan kysymysmerkkejä.

Usyk kohtasi elokuussa Daniel Dubois'n ja vaikka ottelu päättyi ukrainalaisen tyrmäysvoittoon, jäi jälkipyykkiä pestäväksi. Dubois löi Usykin kanveesiin viidennessä erässä, mutta kehätuomari näki osuman tulleen liian alas ja Usyk pelastui. Fury puolestaan voitti lokakuussa vapaaottelijana tunnetun Francis Ngannoun, mutta kävi hänkin kertaalleen lattiassa nyrkkeilykehien ensikertalaisen iskun voimasta.

Mäen mukaan vanhoista otteluista ei voi vetää juuri minkäänlaisia johtopäätöksiä iskijöiden nykykunnosta. Harjoitusleireiltä ei tietoja ole tihkunut iskukyvystä.

– Jos Fury on fyysisesti kunnossa ja valmistautuminen on ollut hyvää, veikkaisin hänen voittoaan, Mäki sanoo.

– Ottelupäivä sitten näyttää sen, miten siihen on valmistauduttu, onko harjoitussalilla vietetty tarpeeksi aikaa.

Nyrkkeilyn kannalta Mäki näkisi Furyn voiton parempana vaihtoehtona. Vaikka molemmat ovat erinomaisia nyrkkeilijöitä olisi englantilainen showmies vakavaa ukrainalaista parempi pr-lähettiläs lajille.