Oleksander Usyk luopui konekivääristä auttaakseen maataan – ristiriitainen showmies Tyson Fury ammentaa kiertolaistaustastaan: "Emme pelkää ketään"

Raskaassasarjassa ei ole kruunattu kiistatonta mestaria sitten vuoden 1999, jolloin Lennox Lewis voitti itselleen kaikkien merkittävien liittojen mestaruusvyöt. Varhain sunnuntaina kiistattoman mestarin tittelistä kamppailee kaksi aiemmin voittamatonta supertähteä.

– Onhan se nyrkkeilyn Super Bowl niin sanotusti. Kyllä se on sitä kiistatonta mestaria sinne raskaaseensarjaan odottanut, pitkän linjan nyrkkeilyvaikuttaja Pekka Mäki sanoo.

Odotus on ollut pitkä, ja Usykin ja Furyn saaminen samaan kehään oli sekin tuskien takana. Kohtaaminen näytti jo kariutuvan, kun iskijöiden taustajoukot eivät päässeet sopuun ottelun ehdoista. Viime syyskuussa sopimus viimein syntyi. Edessä oli alkuvuodesta kuitenkin vielä yksi sudenkuoppa. Fury sai alkuvuodesta sparraussession yhteydessä haavan silmänsä yläpuolelle, ja helmikuulle kaavailtu ottelu siirtyi vielä kerran.

– Hienoa, että se vihdoin ja viimein saadaan käytyä. Loukkaantumisten ja kaikkien kommervenkkien jälkeen joku taho löi niin paljon rahaa pöytään, että siitä ei voinut enää kieltäytyä.

Rahaa todella on lyöty pöytään varsin avokätisesti. The Independentin mukaan 70 prosenttia palkkiorahoista saavan Furyn kerrotaan tienaavan ottelusta noin 150 miljoonaa dollaria, eli noin 138 miljoonaa euroa.

Peloton kiertolainen

Nyrkkeily on kulkenut vedonlyöntiyhtiöiden lievänä ennakkosuosikkina otteluun lähtevän Furyn elämässä syntymästä saakka. Hänen isänsä, Gypsy-lempinimellä tunnettu John Fury otteli raskaassasarjassa, ja Tyson nimettiin, kenenkäs muunkaan kuin takavuosien nyrkkeilysuuruuden Mike Tysonin mukaan.

Manchesterissa syntyneen Furyn suku on kotoisin Irlannista maan kiertolaisyhteisöstä ja taustansa vuoksi lempinimellä The Gypsy King tunnettu Fury on hyvin ylpeä juuristaan.

– Kiertolaisina pelottomuus on osa kulttuuriamme, Fury sanoi Ring-lehden haastattelussa vuonna 2015.

– Emme pelkää ketään. Taistelemme viimeiseen asti. Olemme syntyneet tappelemaan ja usein tappelemme tuntikausia ilman hanskoja. Lyönti kasvoihin nyrkkeilyhanskalla on oikeastaan luksusta, eikö vain.

Fury saavutti jo amatöörinä juniorien Euroopan mestaruuden ja Englannin mestaruuden voittaen 31 kaikkiaan 35 ottelustaan, mutta vuonna 2008 alkanut ammattilaisura on nostanut hänet supertähtikategoriaan.

Fury on edennyt voitosta voittoon. 35 ottelustaan hän on voittanut 34, joista 24 tyrmäyksellä. Ainoa tahra tilastossa on Deontay Wilderia vastaan ratkaisemattomaan päättynyt ottelu vuodelta 2018.

Marraskuussa 2015 Fury nousi suuren yleisön tietoisuuteen voittamalla ukrainalaismestarin, 11 vuotta voittamattomana nyrkkeilleen Wladimir Klitshkon kaikin tuomariäänin. Klitshko-ottelun yhteydessä Fury väläytteli myös showmiehen elkeitään, joista on sittemmin tullut tunnetuksi. Samalla hän pyrki vaikuttamaan vastustajaansa myös poikkeuksellisin keinoin.

Fury tuli ottelua edeltäneeseen lehdistötilaisuuteen Batman-asussa ja totesi vastustajallaan olevan yhtä paljon karismaa kuin alushousuillaan. Vain tunteja ennen ottelua Fury valitti ottelukehän olevan liian pehmeä ja väitti Klitshkon teipanneen käsiään ennen kuin hänen taustahenkilönsä oli ehtinyt paikalle. Kehästä poistettiin kerros vaahtomuovia, Klitshko joutui teippaamaan kätensä uudelleen ja Fury riisti voitollaan IBF-, WBA- ja WBO-liittojen mestaruusvyöt itselleen.

Sittemmin Fury-show on pyörinyt myös nyrkkeilytapahtumien ulkopuolella. Brittitelevision vakiokasvo debytoi marraskuussa 2019 showpainipromootio WWE:n ottelussa Saudi-Arabiassa ja levytti samana vuonna joulukappaleen supertähti Robbie Williamsin kanssa. Fury on aiheuttanut myös pahennusta. Hän on joutunut pyytämään anteeksi varomattomia kommenttejaan ja saanut kyseenalaista huomiota myös yhteyksistään Irlannin alamaailmaan.

Pian Klitshko-voiton jälkeen Furyn kovassa nosteessa ollut ura tyssäsi hetkeksi. Hänen aiemmin antamastaan dopingnäytteestä löytyi merkkejä steroidien käytöstä. Fury menetti tapauksen jälkeen lisenssinsä ja luopui lopulta pakon edessä Klitshkolta voittamistaan mestaruusvöistä lokakuussa 2016. Fury sai lopulta takautuvasti kahden vuoden kilpailukiellon, joka päättyi joulukuussa 2017.

Ottelutauko Klitshko-voiton jälkeen venyi lopulta 2,5 vuoden mittaiseksi. Fury kertoi kärsineensä masennuksesta ja vuonna 2017 hänellä diagnosoitiin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Hän on sittemmin puhunut avoimesti mielenterveyden ongelmistaan, mistä on saanut paljon kiitosta.

– Vaikeuksistani puhuminen auttaa minua paljon, mutta se auttaa myös miljoonia muita ihmisiä, jotka eivät ole maailmanmestareita raskaassasarjassa, Fury on sanonut.

– En pysty laskemaan, kuinka moni ihminen on tullut puhumaan minulle ja kertonut, että pelasti heidän elämänsä. Kun matkustan ulkomaille 24 tunnin matkan päähän, näen ihmisiä, jotka ovat tatuoineet ihoonsa minun sanomisiani. Se on uskomatonta.

"Minun aikani, minun kohtaloni"

Furylla olleet mestaruusvyöt päätyivät lopulta Usykille, joka riisti ne Anthony Joshualta syyskuuussa 2021 Lontoossa käydyssä ottelussa. Kehään palannut Fury puolestaan nousi WBC-liiton mestariksi helmikuussa 2020 tyrmättyään Wilderin uusintaottelussa ensimmäisen kohtaamisen päätyttyä vuonna 2018 ratkaisemattomana.

– Tyson muutti raskastasarjaa ja jos hän ei olisi luopunut mestaruusvöistään henkilökohtaisten ongelmiensa vuoksi Klitshko-ottelun jälkeen, hänellä olisi yhä tänään nuo vyöt, promoottori Frank Warren sanoo.

Varhain sunnuntaina Saudi-Arabian Riadissa käytävässä ottelussa Furylla on mahdollisuus voittaa takaisin aiemmin hallitsemansa mestaruusvyöt. Fury on tapojensa mukaan aloittanut hämmentämisensä jo hyvissä ajoin ennen ottelua. Ottelun alla keskustelu on pyörinyt ottelijoiden kokoeron ympärillä. 206-senttisen Furyn mielestä alemmasta raskaastasarjasta raskaaseensarjaan vuonna 2018 vaihtanut 191-senttinen Usyk on liian pieni voittaakseen hänet.

– Kun alemman raskaansarjan ottelijat nousevat isojen poikien luokkaan, heiltä puuttuu jotain tarpeellista. He voivat voittaa keskitason isoja kavereita, mutta he eivät pysty voittamaan eliittitason isoja kavereita, koska koolla todella on merkitystä. Painoluokat ovat käytössä tietystä syystä, ja hän huomaa, mitä häneltä puuttuu, kun hän ottelee minua vastaan. Tämä on minun aikani, minun kohtaloni, minun aikakauteni.

Viimeisessä lehdistötilaisuudessa Fury oli poikkeuksellisesti vähäsanainen.

– Olen valmis. Minulla ei ole muuta sanottavaa, kuin että olen valmis hyvään otteluun.

Ukrainan puolesta

Usyk ei ole lotkauttanut korvaansa Furyn uhoamiselle. Ottelua edeltäneissä kohtaamisissa hillitysti esiintynyt ja Furyn showta sivusta seurannut Usyk ammentaa motivaatiota Venäjän hyökkäykseltä puolustautuvien maanmiestensä ponnisteluista.

– Monet etulinjassa olevat kaverit ovat kirjoittaneet minulle, että he kaipaavat motivaatiota, että he haluavat voiton. Tämä on heidän voittonsa. Tämä on voitto koko maalleni, Usyk sanoo.

Usykin meriittilista on huima. Amatöörinä MM-kultaa ja olympiakultaa juhlinut ukrainalainen ehti ammattilaisena nousta kiistattomaksi mestariksi alemmassa raskaassasarjassa ennen siirtymistään raskaaseensarjaan vuonna 2018. Viikonloppuna hänellä on mahdollisuus kruunata itsensä raskaansarjan suurten mestarien joukkoon.

– Toukokuun 18. päivänä on vain yksi mestari. Tunnen oloni loistavaksi. Yhtä hyväksi kuin 2012 olympialaisissa. Tuntuu yhtä nuorelta ja energiseltä. Halu päästä eteenpäin on suuri, Usyk sanoo.

– Tämä on urani tärkein ottelu. Haluan sanoa, että voittoni on koko Ukrainan kansan voitto.

Usyk ehti itsekin osallistua sotatoimiin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Lontoossa ollut Usyk kiirehti kotimaahansa ja liittyi alueellisiin puolustusjoukkoihin.

– Sieluni kuuluu Herralle ja ruumiini ja kunniani kuuluvat kotimaalleni ja perheelleni, joten en pelkää, en todellakaan pelkää, Usyk sanoi ennen elokuussa 2022 Anthony Joshuaa vastaan käymäänsä uusintaottelua.

Usyk palasi nopeasti nyrkkeilyn pariin muun muassa Wladimir VitaliKlitshkon houkutelemana.

– Tällä tavoin pystyn auttamaan maatani enemmän ja paremmin kuin juoksemalla konekivääri kädessä ympäri Kiovaa alueellisissa puolustusjoukoissa.

"Unelmoin siitä"

Usyk syntyi vuonna 1987 Krimin niemimaalla sijaitsevassa Simferopolin kaupungissa. Venäjä otti Krimin laittomasti haltuunsa vuonna 2014.

Usyk on kertonut lapsuutensa olleen haastava.

– Kasvoin suurelta osin Simferopolin kaduilla. Se oli melko kova ympäristö, Usyk sanoo.

– Muutimme usein, joten minun täytyi vaihtaa koulua monesti. Se ei ollut helppoa. Sukunimeni on Usyk, joka tarkoittaa ukrainaksi partakarvaa. Minulla on myös rako hampaitteni välissä, joten monet muut lapset kiusasivat minua.

Usyk aloitti nyrkkeilyn 15-vuotiaana ja sai heti ensimmäisissä harjoituksissa kovan iskun kasvoihinsa. Valmentajan epäilyksistä huolimatta hän jatkoi harrastusta. Usyk kertoo unelmoineensa lapsena juuri mestaruusottelun kaltaisista hetkistä.

– En osannut arvioida, kuinka pitkälle pääsisin, mutta tiesin, että minun täytyi tehdä paljon töitä. Unelmoin siitä. Kuvittelin, että ottelin suurella stadionilla, kävelin kehään keskellä valoja ja sitten tuli kuulutus: "Tässä saapuu Usyk".

Usyk vakuuttaa olevansa valmis kohtaamaan Furyn. Kokoero ei ukrainalaisen mukaan merkitse mitään. Hän on aiemmin voittanut itseään huomattavasti isokokoisempia ottelijoita, kuten Joshuan.

– Olen valmistautunut Furyn kohtaamiseen joitakin vuosia, siitä lähtien, kun hän voitti Wladimirin (Klitshko-ottelu vuonna 2015), Usyk sanoo.

– Hän ei tiennyt minusta silloin, koska en ollut kuuluisa nyrkkeilymaailmassa, mutta olen valmistautunut hänen ja Anthony Joshuan kohtaamiseen alusta saakka. Siitä lähtien, kun aloitin ammattilaisnyrkkeilyn.

"Ei niin hirveän viihdyttävä"

Ottelusta odotetaan tasaista ja taktista kamppailua, joka voi asiantuntija-arvioiden mukaan näyttäytyä suuren yleisön silmissä jopa tylsänä. Kuin nyrkkeilykehän sakkina.

– Jos ajattelee nyrkkeilyfanin näkökulmaa, se ei otteluna tule olemaan niin hirveän viihdyttävä, Mäki sanoo.

– Voi olla, että se on "snoozer", että tekisi mieli mennä nukkumaan, kun katsoo sitä. Ehkä siinä tullaan siihen, että enemmän (innostuvat) nyrkkeilypunditit (asiantuntijat), jotka seuraavat enemmän ja ymmärtävät pisteytyksestä ja muusta.

Joka tapauksessa varhain sunnuntaina Suomen aikaa käytävän ottelun voittaja sementoi paikkansa nyrkkeilyhistoriassa suurena mestarina.