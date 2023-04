Tyrmäävä suomalaisnäkemys Anthony Joshuasta – nyrkkeilyjätin sisällä lymyää peikko: "Luulen, että fanitkin näkevät sen"

Pääkuvan video: Lippispäinen Anthony Joshua asteli vaa’alle uransa huippulukemissa lähes 116-kiloisena – brittitähti kohtaa Jermaine Franklinin Lontoossa lauantaina.

Kolme tappiota viimeiseen viiteen otteluun. Tämä ei ole tilastorivi, jota moni olisi ennakoinut Anthony Joshualle, 33, vielä syyskuussa 2018, kun hän tyrmäsi Aleksandr Povetkinin uransa seitsemännessä voitokkaassa MM-ottelussa.

Tuossa vaiheessa britin saldo oli huima – 22 voittoa, niistä 21 tyrmäyksellä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kaikki näytti menevän suunnitelmien mukaan vielä Andy Ruiz -ottelussa kesäkuussa 2019, kun Joshua löi yhdysvaltalaishaastajan luvunlaskuun 3. erässä.

Pian brittijätti oli kuitenkin itse kanveesilla useampaan kertaan, ja hänen uransa lähti uusille raiteille hämmentävässä 7. erän tappiossa teknisellä tyrmäyksellä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tuon jälkeen Joshua on voittanut Ruizin sekä vaisun Kubrat Pulevin ja hävinnyt kahdesti taitavalle ukrainalaistähdelle Oleksandr Usykille. Samalla hän menetti MM-vyönsä toisen kerran urallaan.

Yhdysvaltalaisella Franklinilla, 29, on vyöllään 21 voittoa ja tappio Dillian Whytelle. Mäen mukaan kyseessä on "turvallinen nosto" Joshualle, mutta matsi on kuitenkin myytävissä "kunnon paluuotteluna". 196-senttinen Joshua on kymmenen senttiä vastustajaansa pidempi.

– Varmasti on ajateltu niin, ettei oteta Joshualle mitään huippuvaarallista vastustajaa, vaikka Franklinin lista on ihan kelvollinen. Isoimmat nimet loistavat kuitenkin poissaolollaan.

– Ehkä tässä halutaan palauttaa luottamusta kaverin kykyihin. Joshuan pitää ehdottomasti palauttaa uskottavuutensa, Mäki kommentoi MTV Urheilulle.

"Hänen leukansa ei ole rautaa"

Syyskuussa 2021 ja elokuussa 2022 järjestetyissä Usyk-otteluissa Joshua vaikutti neuvottomalta. Uusintamatsin jälkeen Joshualta nähtiin erikoinen purkaus, joka Mäen mukaan kertoi paljon.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kokenut valmentaja ja promoottori jysäyttää koruttoman näkemyksensä.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on se, ettei Joshuasta tulee enää välttämättä fighteria. Hän paljasti minulle tuossa Usyk-ottelussa sen, ettei hän oikein uskalla painaa liipasinta. Hänellä on jokin sisäänrakennettu arkuus siellä, se on isompi asia. Jotenkin aistin sen.

– Usyk osoitti, että hän pystyi nyrkkeilemään taidolla Joshuan voiman (pois). Siinä vaiheessa urheilijan pitäisi pystyä tekemään ottelusta sellainen likainen katutappelu. Joshualla ei ole tätä likaisuutta nyrkkeilyssään. Joskus pitäisi pystyä tekemään ottelusta vähän kuin koiratappelu, jossa vähän rikot vastustajaa ja viet hänet tavallaan "kadulle".

– Tämä olisi vaadittu Usykia vastaan. Noilla fyysisillä voimilla ja vahvuuksilla se olisi ollut tehtävissä, mutta se ei ole jollain tavalla sisäänrakennettua Joshualla. Luulen, että fanitkin näkevät sen. Hän on tekevinään, mutta se ei vain lähde. Siellä on joku henkinen lukko.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tämäntyyppinen koiratappelu Joshualta nähtiin joulukuussa 2015 Dillian Whytea vastaan.

– Siinäkin hän oli lirissä. Hänen leukansa ei ole rautaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ja korostan, että Joshualla ei ole kykyä tehdä ottelusta itse sitä koiratappelua. Whyte-ottelussakin sen aiheutti Whyte, kun hän vei Joshuan väkisin syviin vesiin. Usykia vastaan hänen olisi itse pitänyt aloittaa se rähinä.

Kaiken tämän keskellä Joshualla on jo kolmas eri valmentaja kolmeen otteluun. Vuosikaudet britin takana ollut Rob McCracken vaihtui Robert Garciaan Usyk-uusinnan alla, nyt kulmassa on Derrick James, jonka suojatteina on myös Errol Spence juniorin sekä Jermell ja Jermall Charlon kaltaisia tähtiä.

– Siellä haetaan apua muualta, vaikka todellinen juurisyy on varmaan Joshuan oman pään sisällä, Mäki arvelee.

– Olen nähnyt näitä nyrkkeilijöitä. Ihmisen luonteen ja henkisten ominaisuuksien muuttaminen nyrkkeilyssä ei ole välttämättä ikinä mahdollista. En nyt menisi sanomaan Joshuaan suoraan pelkuriksi, sillä hän ottelee kovia otteluita, mutta hän ei ole määrätyissä tilanteissa omimmillaan.

Nyrkkeilyilmeen muututtava

Jos lauantaina nähdään odotettu tulos eli Joshuan tyrmäysvoitto Franklinista, Matchroom-promootiota johtavalla Eddie Hearnilla on taas paremmat valtit käsissään neuvotella ykkössuojatilleen jättiottelua.

Tyson Furyn ja Usykin leirien viimeaikaiset neuvottelut raskaan sarjan superottelusta ovat osoittaneet sen, että kaikista kiinnostavimpien matsien järjestäminen osoittautuu usein mahdottomaksi, välillä jopa naurettavien seikkojen takia.

– Ei edes saudien rahat tunnu kiinnostavan, Mäki toteaa pettyneenä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Edelleen helposti markkinoitavalla Joshualla on takanaan Matchroomin valtava koneisto, ja vastustajavaihtoehtoja olisi useita. Usyk, Deontay Wilder, Joe Joyce ja myös Fury, jonka kanssa Joshualla on ollut kiivasta sananvaihtoa jo vuosien ajan.

Mäki kuitenkin peräänkuuluttaa muutosta Joshuan nyrkkeilyilmeessä.

– En hirveästi Joshuaan luota näitä kovimpia vastaan. Seuraava iso nimi raskaassa sarjassa voisi olla Joe Joyce, ihan Furyn jälkeen. Raskaassa sarjassa pitää olla leukaa ja kestää iskuja. Joshuan leuka on kysymysmerkki.