Kommentti: Nyrkkeilyn ikivanha sanonta vaarassa Fury–Usyk-ottelussa – Mike Tyson osoitti sanat roskaksi

Tähän sanontaan törmään usein nyrkkeilyn, ja erityisesti raskaansarjan nyrkkeilyn kohdalla. Tämä sanonta pitää myös hyvin usein paikkansa, sillä varsinkin pituudesta ja ulottuvuudesta on hyötyä kehässä, jos nyrkkeilijä on tarpeeksi taitava hyödyntämään ne.

Maailmanmestari Tyson Fury osaa hyödyntää ne. Taitonsa lisäksi hän on kovalyöntinen, 206-senttiseksi hämmästyttävän nopea ja ketterä sekä iskunkestävä, minkä hän osoitti nousemalla kanveesilta Deontay Wilderin nukutuslyöntien jäljiltä.

– Voit voittaa keskitason isoja miehiä, mutta et pysty voittamaan eliittitason isoja miehiä, koska koolla todella on väliä, Fury linjasi huhtikuussa Usyk-superotteluun viitaten.

Oleksandr Usyk on alemman raskaansarjan entinen kiistaton ja tappioton mestari. Jo tämä fakta ennakoi sitä, että hän lähtee Fury-otteluun fyysiseltä takamatkalta. Senttejä varressa on 15 vähemmän, ulottuvuudessa hän häviää 18 senttiä.

Fury on nostettu arvioissa lieväksi ennakkosuosikiksi pitkälti juuri fyysisten etujensa takia, mutta Usyk on jo osoittanut pärjäävänsä isompia miehiä vastaan kukistamalla lähes kaksimetrisen ja syliväliltään 208-senttisen Anthony Joshuan kahdesti. Joshuakin on Furyn tavoin teknisesti taitava ottelija.