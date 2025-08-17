Brutaali tyrmäys avauserässä – raskaansarjan nyrkkeilykomeetta takoi ex-mestarin ulos

Raskaansarjan nouseva tähti Moses Itauma jatkoi tappiotonta sarjaansa lauantaina Saudi-Arabian Riadissa. 20-vuotias britti-iskijä takoi maanmiehensä Dillian Whyten keskeytyskuntoon avauserässä.

Itauman ja Whyten ottelu oli ohi ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaa. Itauma moukaroi itseään 17 vuotta vanhempaa Whytea armottomasti ja lopullinen niitti tuli reilu minuutti ennen avauserän päätöstä. Raju oikea pudotti Whyten suorilta jaloilta kanveesiin, eikä sekavan oloinen veteraani enää tointunut. Erotuomari keskeytti ottelun ajassa 1.59.

Voitto oli Itaumalle 13:s yhtä monessa ammattilaisottelussaan. 11 voitoista on tullut tyrmäyksellä.

– Tätä varten olen harjoitellut 12, 13 viikkoa, Itauma sanoi BBC:n haastattelua lainanneen Guardianin mukaan.

– Olen harjoitellut kovaa tätä varten. En halunnut sen päättyvän ensimmäisessä erässä.

Aiemmin WBC-liiton väliaikasen mestarin titteliä hallussaan pitäneelle Whytelle tappio oli uran neljäs. Jokainen on tullut tyrmäyksellä.

DAZN julkaisi videon Itauman tyrmäyksestä viestipalvelu X:ssä. Voit katsoa sen alta tai tästä linkistä.

(Juttu jatkuu upotuksen jälkeen)

Rajun tyrmäysvoiton jälkeen alkoivat spekulaatiot nyrkkikomeentan seuraavasta vastuksesta. Miehellä itsellään oli mielessään joitakin nimiä.

– Järjestin teille näytöksen, joten nyt kysymys kuuluu, kuka on seuraava. En halua huudella Usykin nimeä, koska en usko ansaitsevani sitä mahdollisuutta.

Ukrainalainen Oleksandr Usyk pitää hallussaan kaikkien merkittävien liittojen raskaansarjan mestaruusvöitä. Kiistattoman mestarin haastamisen sijaan Itauma on valmis toiseen kovaan haasteeseen.

– Ehkä Agit Kabayel, ehkä Joseph Parker. Kenties joku tällaisista nimistä.

– Juuri nyt aion levätä ja sitten kenties palaan salille.