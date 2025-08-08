Kohutähti Jake Paul vahvasti tyrkyllä Anthony Joshuan vastustajaksi – promoottorilta raju varoitus: "Äärettömän vaarallista"

Nyrkkeilypromoottori Eddie Hearnin mukaan Jake Paul on tällä hetkellä vahvimmin tyrkyllä entisen raskaansarjan mestarin Anthony Joshuan seuraavaksi vastustajaksi.

35-vuotiaan Joshuan huippu-ura on ollut viime vuosina jonkinlaisessa laskusuhdanteessa. Joshua hävisi ukrainalaismestari Oleksandr Usykille kahdesti MM-titteliottelussa vuosina 2021 ja 2022.

Tämän jälkeen Joshua on kukistanut Jermaine Franklinin, Robert Heleniuksen, Otto Wallinin ja Francis Ngannoun, mutta hävisi IBF-liiton MM-ottelun viime vuoden syyskuussa Daniel Duboisille.

Nyt brittitähden tie uuteen MM-otteluun näyttäisi olevan ainakin hetken tukossa. Joshuan promoottorina toimiva Eddie Hearn paljasti Sky Sportsille, että vahvimmin Joshuan seuraavaksi vastustajaksi on tyrkyllä Youtube-tähti ja ammattilaisuraa nyrkkeilijänä viime vuodet luonut Jake Paul.

– Tässä eriskummallisessa maailmassa, jossa elämme, luulen tosissani, että Jake Paul on ehdottomasti ykkösehdokas Anthony Joshuan seuraavaksi vastustajaksi. Olen täällä New Yorkissa tuohon otteluun liittyvässä tapaamisessa. Käymme avointa keskustelua Nakisa Bidarianin (Paulin manageri) kanssa, Hearn kertoo Sky Sportsille.

Paul on luonut ammattilaisuraansa vuodesta 2020 lähtien. Hän on otellut uransa aikana useita entisiä UFC-mestareita vastaan. Toistaiseksi Paulin uran ainoa tappio tuli Tommy Furylle helmikuussa 2023.

Viime vuoden marraskuussa Paul löi Mike Tysonin ja kesäkuussa Paulille taipui Julio Cesar Chavez Junior.

Vaikka Paul on onnistunut napsimaan uransa aikana paljon voittoja, ei Hearn usko Paulista olevan vastusta Joshualle.

– En voi istua tässä ja väittää, että tämä olisi 50-50 -ottelu. Tämä koko juttu on niin eriskummallinen. Minusta tämän on äärettömän vaarallista Jake Paulille, Hearn varoittaa.

– Nyrkkeilymaailma pyytää, että "AJ, mene ja haihduta tämä nuorukainen nyrkkeilymaailmasta, jotta me voimme palata normaaliin". Sitten Jake Paul -fanit ajattelevat jostain kumman syystä, että Paul voisi lyödä Joshuan. Ja kaikkein oudointa on se, että Jake Paul aidosti uskoo, että hän voittaa Anthony Joshuan, Hearn kummastelee.

Vaikka Hearnin puheista voi päätellä, ettei Paul ansaitse taitojensa puolesta ottelua Joshuaa vastaan, on ottelun toteutuminen jopa todennäköistä.

– Tiedän, että kaupallisesti tämä ottelu rikkoisi kaikki ennätykset, enkä edes tiedä, mitä on meneillään, kun istumme neuvottelemassa tästä ottelusta. Uskon kuitenkin vakaasti, että se nähdään vuoden 2026 alussa, Hearn sanoo.