Järkyttävä tapaus: 28-vuotias nyrkkeilijä kuoli kehässä syntyneisiin vammoihin

Nyrkkeilijä Shigetoshi Kotari on kuollut 28-vuotiaana.

Japanilainen Kotari menehtyi eilen perjantaina. BBC:n mukaan kuolinsyynä olivat 2. elokuuta nyrkkeilyottelussa syntyneet vammat.

Kotari otteli vajaa viikko sitten Yamato Hataa vastaan. Ylemmän höyhensarjan ottelija kiidätettiin sairaalaan Tokiossa. Hän kärsi kehässä saamastaan subduraalisesta hematoomasta, eli kovakalvonalaisesta verenvuodosta. Kotari menehtyi kuusi päivää myöhemmin.

Muun muassa World Boxing Councilin (WBC) puheenjohtaja Mauricio Suleman on esittänyt osanottonsa Kotarin kuoleman johdosta.

– Olen erittäin pahoillani tästä menetyksestä. Kehäonnettomuus, joka saa meidät kaikki palaamaan miettimään, miten nyrkkeilystä saadaan entistä turvallisempaa. Syvimmät sympatiamme ja osanottomme hänen perheelleen ja Japanin nyrkkeily-yhteisölle, Suleman kirjoitti X:ssä.

BBC:n mukaan samassa Tokiossa järjestetyssä nyrkkeilytapahtumassa sattui toinenkin vakava onnettomuus, jonka myötä toinen nyrkkeilijä, Hiromasa Urakawa, tarvitsi aivoleikkauksen. Hänen tilastaan ei ole tuoretta tietoa.