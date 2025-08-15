Tyson Fury panikoi – vioittunut yksityiskone hätälaskuun

Nyrkkeilytähti Tyson Furyn valtasi paniikki, kun yksityiskoneessa havaittiin vika kesken lennon.

Ihminen voi kokea itsensä täysin avuttomaksi, kun lennolla tapahtuu jotain vähänkin pelottavaa tai odottamatonta.

Tyson Fury oli tuoreeltaan matkustanut yksityiskoneella vaimonsa Paris Furyn ja heidän seitsemän lapsen kanssa, kun lennosta muodostui kauhujen koettelemus.

Kone oli Tyson Furyn mukaan lentänyt noin 160 kilometriä, kun lentäjä ilmoitti viasta, joka vaikutti yhteen siivistä.

– Olemme matkustaneet 100 mailia. Kapteeni tuli luokseni ja sanoi, että meidän on käännettävä kone ympäri, koska yhdessä siivessä on ongelma, eikä se korjaannu tietokoneella. On siis yritettävä palata takaisin ja kääntyä ympäri, Fury raportoi Instagramin tarinaosiossa.

Edessä oli hätälasku.

Mielenterveydellisistä ongelmistaan ja ahdistuksestaan aiemmin avoimesti kertonut brittinyrkkeilijä myönsi järkyttyneensä.

– Voidaan puhua housuun paskomisesta. Nyt käännämme konetta ympäri ja palaamme lentokentälle, josta lähdimme. Kauhistuttavaa.

Myöhemmin selvisi, että perhe oli valmistautumassa lentoon uudestaan.

– Valmiina lähtöön? Toinen kerta, Fury kyseli.

Vaimo Paris vastasi, että "mennään. Toinen erä."

Pariskunta oli vastikään uusinut vihkivalansa yksityisessä seremoniassa Etelä-Ranskassa.

Fury on raskaan sarjan ammattilaisliittojen entinen maailmanmestari. Hän on voittanut urallaan lukuisia MM-titteliotteluja.