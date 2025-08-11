Tragedia nyrkkeilyillassa – kaksi ottelijaa kuoli aivovammoihin

Nyrkkeilymaailma koki suuren tragedian reilua viikkoa sitten viikonloppuna, kun samassa tapahtumassa otelleet Hiromasa Urakawa ja Shigetoshi Kotari menehtyivät 28-vuotiaina aivovammoihin. Kotarin kuolemasta kerrottiin jo aiemmin ja Urakawa oli menehtynyt päivää myöhemmn. Nyrkkeilyliitto WBO on nyt kommentoinut tapahtunutta.

Molemmat olivat mukana reilu viikko takaperin Tokiossa järjestetyssä nyrkkeilyillassa. Kotari oli otellut kaikki 12 erää Yamato Hataa vastaan, mutta hänet jouduttiin viemään ottelun jälkeen sairaalaan vakavien aivovammojen takia.

Urakawa oli puolestaan tyrmätty omassa ottelussaan Yoji Saitoa vastaan. Tyrmäys tuli kahdeksannessa erässä. Urakawa vietiin sairaalaan samoista syistä kuin Kotari, joka kuoli vammoihinsa perjantaina 8. elokuuta. Urakawa kuoli vajaata vuorokautta myöhemmin.

– Esitämme syvimmät surunvalittelumme tänä vaikeana aikana perheille, ystäville ja japanilaiselle nyrkkeilyperheelle, WBO kirjoitti tiedotteessaan.

Tänä vuonna on ollut kolme kuolintapausta ammattinyrkkeilyssä. Irlantilainen John Cooney kuoli helmikuussa sairaalassa saatuaan ottelussa aivoverenvuodon. Hän oli kuollessaan myös 28-vuotias.