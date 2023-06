Älä tartu keskustelussa virheisiin tai pyri loogisuuteen – näin kohtaat muistisairauden muuttaman läheisen

– Muistisairauksista vain aika pieni osa on periytyviä, kertoo geriatrian professori Timo Stranberg Huomenta Suomessa.

– Olen sitä mieltä, että iäkkäiden muistisairauksista neljännes on puhdasta Alzheimerin tautia, mutta muissa tapauksissa muistiin vaikuttavat myös esimerkiksi verisuoniperäiset asiat. Olen viime aikoina korostanut korkean verenpaineen hoitoa muistisairauksien ehkäisykeinona.

Näin kohtaat muistisairaan ihmisen

– Kun itse tai lähiomainen saa muistisairausdiagnoosin, on hyvä pohtia, kenelle asiasta kertoo. Tilanteissa, joissa sairaus oireilee, on helpompaa, että lähipiiri on tietoinen sairaudesta, sanoo Muistiliiton neuvontakoordinaattori Mailis Heiskanen Huomenta Suomessa.