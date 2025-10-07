Muistisairaudet koskettavat kasvavaa joukkoa suomalaisia. Kun muistisairaus etenee, oma koti ei välttämättä enää ole turvallinen tai toimiva.

Marja Pentikäinen huomasi asian, kun hänen puolisonsa Juha sairastui. Sopivaa kotia etsittiin kuukausia – ja käytiin läpi yli sata asuntoilmoitusta, ennen kuin oikea löytyi.

Viiden jälkeen vieraili kodissa, jossa Pentikäiset nyt asuvat ja jonka Marja on suunnitellut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuodentakaisen tutkimuksen mukaan muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 23 000 ihmistä.

THL arvioi, että jos muistisairauksien yleisyys pysyy nykyisellä tasolla, vuonna 2040 sairastuneita on jo 247 000.

"Ai ihanaa"

Jo ensimmäinen käynti helsinkiläisten Pentikäisten nykyisessä kodissa herätti toivon tunteen.

– Ihan heti ensimmäisenä, kun tulimme tänne, niin huomasin, että ai ihanaa, ei ole pitkää eteiskäytävää. Tässä on tila, jossa pystyy liikkumaan ja jossa on rauha, Marja Pentikäinen kertoo.

Pentikäiset tiesivät tarkasti, mitä etsivät: ei sokkeloita, ei useita ulko-ovia, ei liian avointa pohjaratkaisua.

Tavoitteena oli asunto, jossa muistisairas puoliso pystyisi liikkumaan turvallisesti ja löytämään esimerkiksi wc:n helposti.

– Muistisairas henkilö tarvitsee rauhallisuutta, omaa tilaa ja hyvät liikkumatilat. Yöllä joudutaan kulkemaan aika paljon, ja ylipäätään on tärkeää, että liikkuminen olisi helppoa.

"Mieluisa löytö"

Päätös muuttaa entisestä, yli 200 neliön omakotitalosta huomattavasti pienempään asuntoon ei ollut helppo, mutta välttämätön.

Lopulta löytynyt koti tuntui heti oikealta.

– Tämä kyllä kolahti, kun Juha oli itse toivonut merinäköalaa, ylintä kerrosta ja saunaa. Nämä kaikki osuivat kohdalle. Tämä oli hänelle erittäin mieluisa löytö.

Uuteen kotiin muuttaminen tehtiin harkiten ja rauhassa.

Pentikäiset viettivät aikaa asunnossa muun muassa eväsretkien merkeissä, ennen varsinaista muuttoa, jotta ympäristö tuntuisi tutulta ja turvalliselta.

Mistä sopiva koti muistisairaalle?

Sopivan asunnon etsiminen herätti Pentikäisessä uuden kiinnostuksen: miksi muistisairaille sopivia koteja on niin vaikea löytää?

Hän päätti opiskella sisustussuunnittelijaksi, erikoisalanaan muistisairaan asuminen.

– Kaikki lamput pitäisi olla sellaisessa tasossa, ettei valo osu silmään. Kirkkaat kattoon upotetut valot ovat aika ikäviä. Ja kaikki vihde-elektroniikka, mikä välkkyy ja vilkkuu, olen saanut piiloon, Marja Pentikäinen kertoo.

Värimaailma uudessa kodissa on vaalea ja rauhallinen.

– Ehkä voi sanoa, että se on vähän skandinaavinen, minimalistinen värikuva. Ja sitten se, että seinät ja lattiat eivät kiillä, se on hirveän tärkeää.

Omaishoitajana elämä on helpottunut

Kevään ja kesän aikana Pentikäiset ovat ehtineet kotiutua. Arki sujuu nyt aiempaa turvallisemmin ja levollisemmin.

– Voi että se viime syksy, kun tuli yöpakkasia, ja hän lähti crocsit jalassa hakemaan Hesaria. Sitten en tiennyt, missä hän oli – ai apua! Nyt elämäni omaishoitajana ja puolisona on helpottunut.

– Ja iloitsen siitä, että Juha nauttii tästä uudesta kodista, Marja Pentikäinen päättää.