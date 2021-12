Älä koskaan tee tätä virhettä, kun kuulet naapurin palovaroittimen huutavan

– Ihmisen toiminta on taustalla. On aika harvinaista, että tulipalot syttyvät itsestään. Kyllä esimerkiksi sähkölaite yleensä särisee tai antaa jotain merkkejä, että se on rikkoutumassa, tai muuten ollaan huolimattomia, Antti Määttänen Lähi-Tapiolasta kuvailee Uutisaamussa.