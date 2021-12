Jos kotonasi on sauna, älä missään nimessä toimi näin – vakuutusyhtiö varoittaa: "Merkittävä vaaratekijä"

Saunan käyttäjä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa suuresti kotinsa paloturvallisuuteen, muistuttaa vakuutusyhtiö If tiedotteessaan. Etenkin pienissä asunnoissa saunaa saatetaan hyödyntää muuhunkin kuin saunomiseen, mutta sen käyttö vaikkapa pyykinkuivatukseen on suuri paloriski. Esimerkiksi alkuvuodesta poliisi epäili kohtalokkaan tulipalon Salossa alkaneen pyykin kuivaamisesta saunassa .

– Lauteille pinotut pyykkivuoret ovat merkittävä vaaratekijä, jos esimerkiksi sauna on etäkytkettävä ja lemmikki pääsee saunaan pudottamaan tekstiilejä kiukaalle, Rantanen huomauttaa tiedotteessa.

Lelu aiheuttanut paloja

Saunassa tapahtuvan palon yleisin syy on kiukaan ja palavan materiaalin välille jäänyt liian pieni etäisyys. Ifin vahinkotilastoissa on tapauksia, joissa palo on syttynyt esimerkiksi kiukaalle jääneen muovisen mukin tai lapsen lelun vuoksi.