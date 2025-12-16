Presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan rauhansopimus on taas lähempänä kuin koskaan aiemmin.

Tasavallan presidentin mukaan tärkein avoin kysymys Berliini-neuvotteluiden jälkeen on, onko Ukraina valmis alueluovutuksiin turvatakuita vastaan. Stubbin mukaan sunnuntain ja maanantain neuvotteluissa saavutettiin Ukrainan, Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteinen linja Ukrainan rauhansopimukseen. Hänen mukaansa myös Yhdysvallat on sitoutunut Ukrainan turvatakuisiin.

Stubb kommentoi asiaa Berliinissä järjestetyn Ukraina-kokouksen jälkeen, johon osallistui Ukrainan lisäksi joukko Euroopan ja Yhdysvaltain edustajia.

Euroopan johtajat julkaisivat maanantai-iltana julkilausuman, jossa todetaan, että Yhdysvaltojen ja Euroopan johtajat sitoutuvat tekemään yhteistyötä tarjotakseen Ukrainalle vahvat turvatakuut. Näihin lukeutuisi muun muassa Euroopan johtama "monikansallinen Ukraina-joukko", joka muodostuisi halukkaiden koalition puitteissa ja Yhdysvaltain tukemana.

Se avustaisi muun muassa Ukrainan joukkojen jälleenrakentamisessa, Ukrainan ilmatilan turvaamisessa sekä turvallisempien merialueiden turvaamisessa. Yhdysvallat johtaisi aselevon seurantaa Ukrainassa.

Stubbilta kysyttiin, voiko Yhdysvaltain tarjoamin turvatakuihin luottaa.

– Siinä vaiheessa, kun amerikkalainen kenraali nousee pystyyn ja kertoo, mitä ne Yhdysvaltain puolelta tarkoittavat ja amerikkalaiset neuvottelijat sanovat, että asia on heidän puoleltaan loppuunkäsitelty, niin sen vahvempia turvatakuita ei voi saada, Stubb sanoi.

– Täytyy myöntää, että loppupelissä on kyse siitä, onko Ukraina valmis luovuttamaan alueita ja saa sitä vastineena turvatakuut, hän lisäsi.