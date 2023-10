Yksi asia hämmästyttää kokeneita poliiseja järjestyksenvalvojien pahoinpitelyvyyhdissä: "Ihmeellistä, ettei kukaan ole vuotanut"

Rikosnimikkeinä jutussa ovat muun muassa törkeä pahoinpitely, pahoinpitely ja laiton uhkaus. Syytettyjä on yhteensä 17. He kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat järjestyksenvalvojia. Syytetyt ovat pääosin kiistäneet epäillyt rikokset.

Rikospaikan Murharyhmän kokeneet poliisit pitävät vyyhtiä poikkeuksellisena ja tuomittavana.

– Kysymys on aika erikoisesta tapauksesta. Etenkin, kun organisaation sisälle on rakentunut tällainen oma organisaatio, joka on tällaista toimintaa pyörittänyt, rikosylikomisario Jari Kinnunen sanoo.

– Poikkeuksellista on, että näiden tiettyjen ihmisten keskuuteen on muodostunut tällainen toimintatapa. Vielä yllättävämpää on, että siihen ei ole puututtu millään tasolla tai ettei siitä tullut tietoa poliisille aikaisemmin. Usein lähiesihenkilö huomaa, mitä tapahtuu ja hänen pitäisi tähän puuttua. Ihmeellistä, ettei kukaan ole edes vuotanut tätä tietoa, kun kyse on ollut näin isosta porukasta, Helsingin poliisin murharyhmän entinen päällikkö Kari Tolvanen ihmettelee.

Rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala ei pidä tapausta kuitenkaan täysin ainutlaatuisena.

– Muutama vuosikymmen sitten piirivartijat koirillaan puretti puliukkoja Kyläsaaren satamassa. Valitettavasti näitä aika ajoin tulee, hän sanoo.

Valtaa käytetty väärin

Kokeneiden poliisien mielestä erityisen huolestuttavaa paljastuneessa pahoinpitelyvyyhdissä on se, että järjestyksenvalvojien pitäisi vastata ihmisten turvallisuudesta, mutta nyt he ovat toimineet juuri päinvastoin.

– Se on sikäli vakavaa, että he käyttävät myöskin osin julkista valtaa, kun he toimivat näissä tehtävissä ja puuttuvat ihmisten perusoikeuksiin, joten tämän toiminnan pitäisi olla täysin läpinäkyvää ja vedenpitävää, Kinnunen huomauttaa.

– Heidän tehtävänsä on turvata ihmisten rauhaa ja yleistä viihtyvyyttä. Tässä on toimittu täysin päinvastoin, Rainiala toteaa.

Tolvasen mukaan tapauksessa erikoista on se, että vaikka vuosittain yksittäisiä järjestyksenvalvojia on syytteessä ylilyönneistä ja liiallisen voimankäytön takia, tässä vyyhdissä syytettyjä on useita ja he ovat toimineet yhdessä.

– Tässä on ylitetty alueellista rajaa, viety syrjään joku ja voimaa on käytetty ihan ilman mitään syytä.

– Tämä näyttää suunnitelmalliselta, valitettavasti, Kinnunen lisää.

Syytetyt myös kuvasivat tekojaan, ja poliisi on saanut niistä apua esitutkintaan. Katso artikkelin yllä olevalta videolta, mitä mieltä Murharyhmän poliisit ovat siitä, että järjestyksenvalvojat kuvasivat tekoja.