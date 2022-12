Järjestyksenvalvojia epäillään pahoinpitelyvyyhdistä – työnantaja aloitti selvityksen: "Olen hyvin pettynyt"

Kyseinen turvallisuusalan yritys on Avarn Security, mikä on yksi alan suurimmista toimijoista Suomessa. Yhtiön toimitusjohtaja Niclas Sacklén vahvistaa tiedon työntekijöiden rikosepäilystä MTV Uutisille.

Voi olla peruste irtisanomiselle

– Jos poliisin kertomat tapaukset pitävät paikkansa, ovat ne täysin tuomittavia ja silloin on hyvin yksinkertaista miten me tulemme toimimaan.

Myös VR on vahvistanut STT:lle, että se hankkii asemien vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut juuri Avarn Securitylta. Muuten VR:llä ei ole asiasta lisätietoa kuin mitä julkisuudessa on kerrottu.

"Nollatoleranssi väkivallalle"

– Meillä on nollatoleranssi väkivallalle. Koulutuksia on paljon ja erittäin harvoin vartijat tai järjestyksenvalvojat menevät rajan yli. Ikävää, mutta toisaalta hyvä, että näitä tapauksia tulee esiin, mutta ikävä, että tällaista edes tapahtuu.

Uhreja on kuljetettu sivummalle juna-asemilta, jonka jälkeen heitä on muun muassa potkittu sekä lyöty nyrkeillä ja teleskooppipatukalla. Heihin on myös käytetty sumutetta sekä uhkailtu väkivallalla. Ainakin osa teoista on myös kuvattu.