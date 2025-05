Pelipoliisit pyrkivät paljastamaan rikoksia digipelimaailmassa: "Olemme verkossa erityisesti lapsia ja nuoria varten"

Pelipoliisi-toiminnalla pyritään ennalta estämään, paljastamaan ja torjumaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa rikollisuutta digipelimaailmassa.

Pelipoliisit tekevät omia striimejään, mutta heidän työhönsä kuuluu myös pelaaminen verkossa niillä alustoilla, missä nuoretkin ovat. Tällä viikolla pelipoliisien aiheena on Pirkkalan koulupuukotus.

– Tänä aamuna juuri sovimme pelioperaattoreiden kanssa, että Pirkkalasta johtuen me muutamme meidän alkuperäistä suunnitelmaamme ja nostetaan tämä aihe esille perjantaina. Huolehdimme, että paikalla on poliisin lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon edustajat, rikoskomisario Jukka Kero Pohjanmaan poliisilaitokselta kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Verkko on nuorille luonnollinen kanava

Pelipoliisit eivät ujuttaudu nettipeleihin mukaan salanimillä, vaan avoimesti omilla nimillään, naamoillaan ja virka-asuihinsa pukeutuneina.

Pelipoliisitoiminnan avulla parannetaan poliisin läsnäoloa ja toimintavalmiuksia pelialustoilla ja keskustelufoorumeilla sekä tarjotaan apua riskiryhmille ja rikosten uhreille.

– Meillä on joka kuukausi vaihtuva teema pelitapahtumissa. Teemat on valittu siitä, mitä poliisi tunnistaa omassa työssään ja toimintaympäristössään, mitä on kuultu lapsilta ja nuorilta, mistä asioista he haluavat keskustella ja mitä ilmiöitä me olemme havainneet tästä yhteiskunnasta.

Pelipoliisit toimivat Twitch ja Discord-alustoilla.

– Olemme verkossa erityisesti lapsia ja nuoria varten.

Pelipoliisit ovat onnistuneet luomaan hyvät keskusteluyhteydet lapsiin ja nuoriin pelikanavillaan ja pelitapahtumissa.

– Valitettavan usein nuori tuo verkossa murheitaan esiin. Ne liittyvät esimerkiksi kotioloihin, yksinäisyyteen, koulukiusaamiseen, väkivaltaan. Aiheet ovat herkkiä, joista voi olla vaikea puhua kasvotusten. Verkko on lapsille ja nuorille hyvin luonnollinen kommunikaatiokanava.

Rikoksia on jo paljastettu

Pelipoliisitoiminnan kautta on saatu myös paljastettua erilaisia rikoksia, kuten lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ja talousrikoksia.

– Tyypillinen talousrikos voi olla esimerkiksi sellainen, kun verkossa rekrytoidaan lapsia ja nuoria rahanpesuun mukaan pientä korvausta vastaan, Kero kertoo.

Katso koko keskustelu pelipoliisien toiminnasta illan Rikospaikasta.

