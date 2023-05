Järjestyksenvalvojia epäillään kymmenistä rikoksista: Alaikäinen lapsi hakattiin teleskooppipatukalla – yhden uhrin taskuun laitettiin huumeita

Poliisilla on tutkinnassa runsaat 30 tapausta. Jutun esitutkinta on valmistumassa ja siirtymässä syyttäjälle syyteharkintaan.

Poliisin mukaan järjestyksenvalvojat ovat pahoinpidelleet uhreja, lyöneet heitä teleskooppipatukoilla ja kaasuttaneet heitä.

– Yksi graaveimmista teoista on tilanne, jossa alaikäinen lapsi on kuljetettu asemalla syrjemmälle, missä useampi henkilö on pahoinpidellyt häntä teleskooppipatukalla. Uhri ei ole pahoinpitelyn jälkeen päässyt itse liikkumaan mihinkään. Hän on puolisen tuntia ollut siellä, ennen kuin hän on saanut hälytettyä ystävien kautta apua, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Krista Vallila Itä-Uudenmaan poliisista Rikospaikan haastattelussa.

Poliisilla on tutkinnassa myös yksi tapaus, jossa järjestyksenvalvojat ovat itse laittaneet huumeita uhrin taskuun.

– Järjestyksenvalvojat ilmoittivat uhrille huumausainekiinniotosta ja henkilö otettiin kiinni. Kun kiinniotto oli jo tehty, yksi järjestyksenvalvoja laittoi henkilön taskuun huumeita ja hänet luovutettiin poliisille. Siinä vaiheessa poliisi tietenkin epäilee tätä henkilöä huumausaineen käyttörikoksesta.

Videoista iso apu näytön keräämisessä

Poliisin mukaan järjestyksenvalvojien toiminta vaikuttaa ainakin jossain määrin suunnitelmalliselta.

– He ovat tehtäviä suorittaessaan hakeutuneet tilanteisiin ja provosoineet niitä, ja kuljettaneet sitten henkilöitä syrjemmälle valvontakameroista. Teot ovat tapahtuneet pääradan varrella olevilla asemilla.

Järjestyksenvalvojilla on ollut haalareissaan bodycam-kameroita, joista poliisi on saanut paljon näyttöä juttuun, kun teot ovat tallentuneet videoille. Osa teoista on myös tallentunut asemien valvontakameroihin.

– Teoille ominaispiirre on ollut, että on hakeuduttu sellaisiin katvealueisiin, joista tiedetään, että asemien kamerat eivät niitä tallenna, Vallila kertoo.

Epäillyt kiistävät rikokset

Väkivallanteot ovat kohdistuneet pääsääntöisesti heikommassa asemassa oleviin, kuten päihtyneisiin ja puolustuskyvyttömiin henkilöihin sekä erilaisiin vähemmistöryhmiin. Osa uhreista on ulkomaalaisia ja osa kantasuomalaisia.

– He eivät ole päihtymystilansa takia kyenneet välttämättä toimimaan tilanteessa tai ymmärtäneet tilannetta. Näkisin, että nämä teot eivät ole kohdistuneet mihinkään tiettyyn väestöryhmään, vaan niin sanottuihin helppoihin uhreihin, Vallila luonnehtii.

Epäillyt ovat 18-30-vuotiaita. He kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

– He vetoavat siihen, että heillä on ollut lainmukaiset toimivallat toimia niissä tilanteissa. He ovat sitä mieltä, että käytetyt voimakeinot ovat olleet tekoihin ja tapahtumiin nähden oikeasuhtaisia, tutkinnanjohtaja kertoo.

Avarn Security on irtisanonut kaikki epäillyt.