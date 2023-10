MTV paikalla: Oikeudenkäynti Avarnin järjestyksenvalvojien väkivaltasyytteistä alkaa

Rikosnimikkeinä jutussa ovat muun muassa törkeä pahoinpitely, pahoinpitely ja laiton uhkaus. Syytettyjä on yhteensä 17. He kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat järjestyksenvalvojia. Syyttäjän mukaan syytetyt ovat kiistäneet epäillyt rikokset pääosin.

Uhreiksi valittu esimerkiksi päihtyneitä

Suurimmasta osasta teoista on poliisin mukaan kameratallenne, mutta osassa tapauksista näytön saaminen on ollut vaikeaa. Uhreja on esimerkiksi kuljetettu paikkoihin, joihin valvontakamerat eivät ulotu. Poliisin mukaan epäiltyjä tekoja on tallentunut myös haalarikameroihin.