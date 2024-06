Jatkokysymys oli selvä: "Mitä sinun on mahdotonta antaa anteeksi?"

Prigozhin totesi viimeisen elinvuotensa aikana, että hänen lempinimensä "Putinin kokki" on typerä. "Putinin teurastaja" olisi osuvampi, Prigozhin jatkoi.

Wagner-pomon on myös arveltu sairastuneen "päähenkilösyndroomaan". Venäjällä on kuitenkin vain yksi päähenkilö ja se on presidentti Putin.