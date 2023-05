Prigozhin: En suunnittele Putinin syrjäyttämistä – Wagnerilla ei ole tarpeeksi sotilaita vallankaappaukseen

Prigozhinin mukaan hänen johtamansa Wagner ei ole kiinnostunut sotilasvallankaappauksesta, koska Wagnerilla on hyvät suhteet presidentti Vladimir Putiniin.

Wagner-johtaja on aiemminkin, runsaasta Kreml-kritiikistään huolimatta, väittänyt palvelevansa Putinia. Näin siitä huolimatta, että hänen on sekä tällä viikolla että aiemmin toukokuussa katsottu käytännössä suoraan hyökänneen Putinia vastaan.

Myös Prigozhinin tuoreimmassa puheenvuorossa Putin pääsi näyttämölle. Prigozhinin mukaan Venäjä yrittää vältellä sodan todellisten sankarien tunnustamista. Wagner-johtaja on väittänyt, että Venäjän valtiomediaa on kielletty puhumasta Wagner-järjestöstä, joka kantoi päävastuun Bahmutin taisteluissa.

– Viranomaisten ja byrokraattien täytyy pysyä sankareina ja vain heitä voidaan kiittää. Jos heitä ei kiitetä, he sanovat, että "okei, ylistäkää presidenttiä", Prigozhin väittää.

Amerikkalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) tulkitsee Prigozhinin sanat siten, että hänen mukaansa Putin saa ansaitsematonta ylistystä ja kiitosta, koska venäläiset byrokraatit eivät anna kunniaa heille, joille se todella kuuluu.