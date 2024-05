Kysymys Palestiinan tunnustamisesta kuumensi tunteita eurovaalitentissä: "Siellä nääntyy lapsia nälkään"

Kolmasosa EU-maista on tunnustanut Palestiinan valtion. Viimeisimpänä EU-maina joukkoon liittyivät Irlanti ja Espanja – joukossa on pohjoismaista myös Norja. Lisäksi Slovenian parlamentti äänestää asiasta tiistaina.

Puheenjohtaja Sari Essayah , miksi tämä on teille niin merkittävä ja kiihdyttävä asia?

– Viimeisin rauhansopimus eli Oslon rauhansopimus 30 vuoden takaa, joka on viimeisin rauhansopimus Israelin ja Palestiinan välillä, lähtee siitä, että osapuolten pitää päästä sopuun erilaisista kiistakysymyksistä.

– Nyt tuntuu siltä, että yksipuolisia sopimuksia on lähdetty tukemaan ja sillä tavalla rikottu tätä Oslon rauhansopimuksen kirjainta ja henkeä vastaan, Essayah sanoo.

Palestiinan tunnustaminen palkinto terrorismista?

Hallituskysymys vai ei?

Vasemmistoliitto täysin eri linjoilla

– Suomen virallinen kanta on kahden valtion ratkaisu. Ja se pitää sisällään ratkaisun myös Palestiinalle kuuluvasta valtiosta, Andersson sanoo.

– Minun mielestäni on. Juuri nyt pitää laittaa painetta, jotta saadaan uusi rauhanprosessi käyntiin.

– YK:n edustajat puhuvat kansanmurhasta ja se kertoo kaiken siitä, miten vakava tilanne Gazassa on. On koko kansainvälisen yhteisön intresseissä saada Gazaan tulitauko ja sen jälkeen luoda painetta rauhanprosessin aikaansaamiseksi, Andersson perustelee.

"Lapsia nääntyy nälkään"

Essayah puolestaan muistuttaa, että Israel on hyväksynyt kahden valtion mallin, mutta Palestiina ja ympäröivät arabimaat eivät.

Anderssonin mukaan Israelkaan ei ole viaton, vaan se on toimillaan rikkonut toistuvasti kansainvälisiä pelisääntöjä ja sopimuksia, jotka kahden valtion ratkaisuun liittyvät.

– Gazassa on edelleen Hamas vallassa. Ajatellaanko niin, että nyt on otollinen aika perustaa valtio, jossa terroristiosapuoli on pitämässä valtaa?