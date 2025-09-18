Gazassa syntynyt ja kasvanut Ibrahim Khadra kokee velvollisuudekseen puhua Gazan tapahtumista palestiinalaisten näkökulmasta. Hän sanoo, että ei pidä puhua sodasta vaan kansanmurhasta.

Ibrahim Khadra hymyilee videolla vuodelta 2021. Hän on juuri ylittänyt rajan ja saapunut Gazaan. Riemu näkyy miehen silmissä.



– Vierailin Gazassa viimeksi vuonna 2021 ja olin hämmästynyt siitä infrastruktuurista, mikä meillä oli. Uusista paikoista ja hotelleista, Khadra kertoo tavatessamme Lontoossa.

– Vierailu oli oikein mukava. Mielessäni on yhä monta kuvaa ja nähdessäni, mitä...

Ibrahim Khadra kääntää katseensa ja kokoaa itsensä.



– Kun nyt näen kuvia ja vertaan niitä neljän vuoden takaisiin, se särkee sydämeni.

Moskovasta Lontooseen

Ibrahim Khadra muutti pois Gazasta vuonna 2006 saatuaan työtarjouksen Moskovasta. TV-kanava RT eli Russia Today palkkasi hänet uutisankkuriksi.



Venäjältä Khadra muutti Lontooseen, jossa hän toimii nykyään urheilutoimittajana ja selostajana, jonka lähetykset ovat nähtävissä useissa arabimaissa.



– Meille palestiinalaisille tämä on kamppailua, koska meitä aina sensuroidaan. Jopa meille Britanniassa asuville palestiinalaisille sanotaan, kun puhumme Gazasta, että älkää puhuko liikaa.



– Siitä ei ole hyötyä. Se ei vie keskustelua eteenpäin, he sanovat.



– Ei, se syventää ymmärrystä, Ibrahim Khadra toteaa painokkaasti.

Sen vuoksi hän haluaa puhua myös suomalaistoimittajalle.

Kallis ja vaikea evakuointi

Ibrahim Khadara onnistui evakuoimaan vanhempansa Qatariin viime vuonna.

Se ei ollut helppoa. Lisäksi se on kallista. Yhden henkilön evakuointi maksaa Khadran mukaan noin 4000 euroa.



– Kaikkia ei päästetä lähtemään. Israelin täytyy antaa lupa. Egyptin puolelta tulee saada lupa. Myös avustusjärjestöiltä, jos pääset eteenpäin.



– Olin onnekas, että pystyin evakuoimaan heidät. Moni ystäväni yritti, mutta ei onnistunut, Khadra kertoo.

Kyse ei ole Hamasista

Gazasta puhuessa esiin tulee väistämättä myös äärijärjestö Hamas ja sen isku Israeliin 7. lokakuuta 2023.



–He (Israel) liittävät kaiken 7. lokakuuta tapahtuneeseen. Ja mainitsevat ihmisiä, jotka tuolloin tapettiin.



– Me vastustamme hyökkäyksiä siviilejä kohtaan kaikkialla. Tässä sodassa, tässä kansanmurhassa ihmishenkien menetys on valtava. Se on valtava, ja minkä takia?

Israelin tavoite on Ibrahim Khadran mukaan selvä.



– He haluavat ihmisten lähtevän, eivätkä halua heidän palaavan. Siitä tässä on kyse.



Khadra toteaakin, ettei rauhaa saavuteta niin kauan, kun nykyinen äärioikeistolainen hallitus pysyy vallassa Israelissa.



– Ilman muutosta ei ole mitään mahdollisuutta löytää perustaa rakkaudelle tai rauhalle. Ei mitään mahdollisuutta, Khadra painottaa sanojaan.

Mitä seuraavaksi?

Kahden lapsen isä toteaa, että Gazan tilanne on henkisesti rankka. Hän rajoittaa omien lastensa television katselua.

– Kansanmurhaa voi seurata suorana lähetyksenä televisiosta, Ibrahim Khadra sanoo ja katsoo silmiin.

Miten tämä kaikki vaikuttaa omaan elämääsi täällä Britanniassa?

– Rehellisesti sanottuna henkisesti tällä on valtava vaikutus. Sitä kysyy jatkuvasti itseltään, mitä tapahtuu seuraavaksi.