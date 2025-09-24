YK:n pääsihteerin tiedottaja on antanut lausunnon siitä, miksi rullaportaat pysähtyivät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen vaimonsa Melania Trumpin noustua niihin YK:n päämajassa ennen YK:n yleiskokousta.

Donald Trump kertoi asiasta puheessaan kokouksessa, ja Valkoinen talo vaati selvitystä tapahtuneesta.

YK:n pääsihteerin tiedottaja Stephane Dujarric vastasi lausunnossaan myöhään tiistaina paikallista aikaa, että rullaportaiden turvamekanismi oli pysäyttänyt rullaportaat.

Turvamekanismin oli Dujarricin mukaan voinut laukaista Yhdysvaltojen eli Trumpin tiimiin kuulunut videokuvaaja.

Dujarricin mukaan videokuvaaja oli halunnut kuvata Trumpien saapumista rakennukseen ja astunut liukuportaille ennen presidenttiparia päästäkseen niiden huipulle ennen heitä. Päästyään portaiden yläpäähän presidenttipari oli tiedottajan mukaan astunut portaiden ensimmäisille askelmille portaiden alapäässä, minkä jälkeen portaat pysähtyivät. Teknikko oli käynnistänyt portaat uudelleen sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen valtuuskunta oli kiivennyt portaat toiseen kerrokseen.

– Turvamekanismi on suunniteltu estämään sen, että ihmiset tai tavarat vahingossa jäisivät jumiin ja vedetyksi laitteistoon. Videokuvaaja on saattanut vahingossa laukaista yllä kuvatun turvatoiminnon, Dujarric totesi lausunnossaan.

