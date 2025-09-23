Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan YK tukee hallitsematonta maahanmuuttoa ja tuhoaa näin länsimaat.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti oman maratonmittaisen puheensa YK:n yleiskokouksessa tiistaina. Hän puhui noin tunnin.

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen seurasi Trumpin puhetta paikan päällä.

– Hän korosti, että Yhdysvallat on palannut kulta-aikaan hänen johdollaan, arvosteli edeltäjiään ja arvosteli myös eilistä Palestiinan tunnustamiskokousta. Trump sanoi, että se tulee hyödyttämään vain äärijärjestö Hamasia, ja kehotti Hamasia vapauttamaan loputkin israelilaiset panttivangit, Karppinen kertoo New Yorkista.

Trump uhkasi puheessaan Venäjää jälleen mahdollisilla lisäsanktioilla. Hän kuitenkin sysäsi vastuun sanktioista Euroopalle, sillä hänen mukaansa eurooppalaiset tukevat venäläistä energiasektoria.

Donald Trumpin maratonmittainen puhe kesti noin tunnin.The Mega Agency

Voimakkaimmat haukut sai YK, ja Trump totesi, että koko järjestö on vain sanoja, eikä tekoja.

– Trumpin mukaan YK tukee hallitsematonta maahanmuuttoa ja tuhoaa länsimaat. Hän arvosteli myös YK:n päärakennuksella työskentelevää teknistä väkeä, sillä hänen teleprompterinsa ei toiminut puheen aikana, Karppinen kertoo.

Katso videolta, minkälaista työtä Donald Trump tekee rauhan eteen.