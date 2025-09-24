Presidentti Donald Trump teki täyskäännöksen Venäjän suhteen YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa, tiivistää MTV:n kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Donald Trump ilmoitti tiistaina uskovansa, että Ukraina voi EU:n ja sotilasliitto Naton avulla saada takaisin kaikki Venäjälle menettämänsä alueet.

– Tämä on täyskäännös aikaisempaan, mitä Trumpin hallinnosta on sanottu. Ja Trumpin sanoma tuli heti sen jälkeen, kun hän oli tavannut New Yorkissa kahden kesken Volodymyr Zelenskyin, kirjeenvaihtaja Mari Karppinen toteaa paikan päällä.

Trump korosti myös, että Yhdysvallat jatkaa aseiden myymistä sotilasliitto Natolle.

– Tämä on vahvaa retoriikkaa Trumpilta, joka on aikaisemmin antanut hyvin ristiriitaisia lausuntoja Ukrainasta ja puhunut hyvin imartelevasti Venäjästä, Karppinen arvioi.

– Nyt ainakin näyttää siltä, että diplomaattinen voitto tuli Ukrainalle täällä YK:n yleiskokouksen yhteydessä, vaikka toki selvää on se, että joskus Trump saattaa muuttaa mieltään, Karppinen sanoo.

Zelenskyi kommentoi Trumpin tuoreinta Ukraina-kannanottoa ohimennen New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä, kun Sky Newsin Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mark Stone kysyi Zelenskyiltä, onko kyseessä suuri muutos Trumpin Ukraina-linjassa.

– Tämä Trumpin postaus? Se on iso muutos. Iso ja hyvin myönteinen, Zelenskyi sanoi ennen poistumistaan.

Stubb: Voi olla käännekohta

Suomen presidentti Alexander Stubbin mukaan Trumpin kannanotto voi olla käännekohta Ukrainan tilanteeseen.

YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-kokouksessa puhuneen Stubbin mukaan kyseessä oli Trumpilta selkeä viesti siitä, että Venäjän hyökkäyssota pitää saada loppumaan.

Turvallisuusneuvostolle Stubb puolestaan sanoi, että neuvosto on epäonnistunut tehtävässään kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Tänään Stubb pitää Suomen kansallisen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa.