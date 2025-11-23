Miten neuvottelut Ukrainan rauhasta ovat edenneet? Kymmenen uutisissa tilannetta kommentoivat kirjeenvaihtajat Mari Karppinen USA:sta ja Janne Puumalainen Sveitsistä.

Mari Karppinen

Trump oli esimerkiksi eilen lauantaina hyvin sovitteleva. Hän sanoi muun muassa, että nyt käsittelyssä oleva rauhansuunnitelmaluonnos ei ole lopullinen ja että muokkauksia otetaan vastaan.