Sveitsistä on tihkunut optimistisia tietoja Ukrainan rauhansuunnitelman käsittelystä, mutta Yhdysvalloissa oman hallinnon viestintä on herättänyt ihmetystä.
Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio kertoi illalla Sveitsissä olevansa hyvin optimistinen sen suhteen, että sopu Ukrainan rauhansuunnitelmasta saadaan aikaan kohtuullisessa ajassa.
Ulkoministerin mukaan päivän neuvotteluissa saavutettiin valtavasti edistystä.
Ukrainan neuvotteludelegaation johtaja Andri Jermak sanoi jo aikaisemmin, että neuvotteluissa ollaan etenemässä kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa.
Sekavaa viestintää
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kertonut, että Ukrainalla on torstaihin saakka aikaa hyväksyä suunnitelma.
Hän on tosin myös pehmentänyt kantaansa määräajasta.
Trumpin oma ja myös hänen hallituksensa viestintä onkin ihmetyttänyt Yhdysvalloissa, kertoo New Yorkista MTV Uutisten kirjeenvaihtaja .