YK:n turvallisuusneuvosto hätäkokoukseen Israelin Qatar-iskujen vuoksi

Pääministerinsä mukaan Qatar jatkaa aseleponeuvotteluiden välittäjänä, mutta pidättää oikeuden vastata Israelin hyökkäykseen.

YK:n turvallisuusneuvosto pitää tänään hätäkokouksen Israelin Qatariin tekemien iskujen vuoksi. Istunto pidetään New Yorkissa iltakymmeneltä Suomen aikaa. Kokousta ovat pyytäneet muun muassa Algeria ja Pakistan, kertovat lähteet uutistoimisto AFP:lle.

Israelin asevoimat ilmoitti tiistaina iskeneensä kohti äärijärjestö Hamasin johtajia Dohassa. Hamasin mukaan johto selvisi Israelin iskusta hengissä, mutta kuusi muuta kuoli. Järjestön johtoon kuuluva Suhail al-Hindi sanoi qatarilaismedia al-Jazeeralle, että kuolleiden joukossa ovat ainakin Hamasin neuvotteluryhmän johtajan Khalil al-Hayyan poika sekä yksi hänen avustajistaan.

Qatarin pääministeri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sanoi myöhään tiistaina, että maa pidättää oikeuden vastata Israelin Dohassa tekemään iskuun. Al-Jazeeran mukaan pääministeri sanoi, ettei Qatar hyväksyisi sen suvereniteetin loukkaamista.

Pääministeri sanoi, että Qatar jatkaa iskusta huolimatta Gazan aseleponeuvotteluiden välittäjänä. Hänen mukaansa mikään ei saa maata luopumaan välittäjän roolista alueen eri kiistakysymyksissä.

Pääministeri sanoi lisäksi uskovansa, että Israelin isku Dohaan oli käänteentekevä hetki alueella.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi Israelin Dohassa tekemät iskut. Guterresin mukaan iskut rikkovat räikeästi Qatarin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

Guterresin mukaan Qatar on toiminut hyvin positiivisessa roolissa aselepoon ja panttivankien vapauttamiseen tähtäävissä pyrkimyksissä.

Yhdysvallat arvosteli Israelia

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on sanonut, että isku oli täysin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun omatoiminen päätös.

– Tämä oli pääministeri Netanjahun päätös, ei minun tekemäni päätös, Trump kirjoitti Truth Social -alustallaan.

Trumpin hallinto on poikkeuksellisesti arvostellut Israelia hyökkäyksestä. Valkoinen talo kertoi hallinnon varoittaneen etukäteen Qataria siitä, että Israelin isku oli tulossa. Qatar kiistää saaneensa tällaista varoitusta.

– Presidentti pitää Qataria vahvana liittolaisena ja Yhdysvaltain ystävänä, ja on erittäin pahoillaan tämän hyökkäyksen sijainnista. Yksipuolinen päätös pommittaa Qatarin alueella – suvereenissa valtiossa ja Yhdysvaltain liittolaismaassa, joka työskentelee kovasti ja urheasti rauhanvälittäjänä – ei edistä Israelin tai Amerikan tavoitteita, sanoi Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt.

Leavittin mukaan Trump puhui iskun jälkeen sekä Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun että Qatarin emiiri Tamim bin Hamad al-Thanin kanssa.

Hamasin poliittinen siipi on toiminut Qatarin Dohassa vuodesta 2012 lähtien Yhdysvaltojen hyväksynnällä. Qatar on Yhdysvaltojen läheinen liittolainen, ja maassa on seudun suurin yhdysvaltalainen sotilastukikohta.

Ranska ja Britannia tuomitsevat

Useat Euroopan maat ovat tuominneet Israelin toiminnan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että iskut eivät ole hyväksyttävissä, oli niiden motiivi mikä tahansa.

– Sodan ei missään nimessä saa antaa levitä alueella, Macron sanoi viestipalvelu X:ssä.

Britannian pääministeri Keir Starmerin mukaan hyökkäys rikkoi Qatarin suvereniteettia ja lisäsi eskalaation riskiä alueella.

– Tuomitsen Israelin iskut Dohaan. Ensiarvoisen tärkeää on välitön aselepo, panttivankien vapautus ja Gazaan vietävän avun valtava kasvattaminen, Starmer sanoi X:ssä.