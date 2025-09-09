Suomen Dohan-suurlähettiläs: Valitettavaa että rauhanvälittäjä joutui iskun kohteeksi

Suurlähettiläs Juha Mustonen näkee valitettavana sen, että rauhaa välittävä Qatar joutui Israelin iskun kohteeksi.
Qatarin Dohan tiistaiset iskut kuulostivat tykinlaukauksilta, ja ikkunoissa tuntui räjähdysten aiheuttamaa tärähtelyä, sanoo Suomen Dohan-suurlähettiläs Juha Mustonen STT:lle.
Dohassa oleva Mustonen kertoo, että hänen työhuoneensa ikkunasta avautuvat näkymät kaupunginosaan, jossa räjähdykset tapahtuivat.
– Näin savun nousevan. Ja selkeästi kysymys ei ollut mistään kunnianlaukauksesta, vaan jostain oikeasta räjähdyksestä, suurlähettiläs sanoo.
Räjähdyspaikan lähellä sijaitsee Mustosen mukaan huoltoasema, joten aluksi liikkui huhuja, että räjähdykset olisivat tapahtuneet huoltoasemalla.
Mustonen sanoi, että pian iskun jälkeen saatiin tiedot, millaisesta iskusta oli kyse.
Tilannekuva rauhallinen
Israelin asevoimat sanoi aiemmin tiistaina iskeneensä kohti äärijärjestö Hamasin johtajia Qatarin Dohassa. Mustonen sanoo, että illalla tilannekuva Dohassa oli rauhallinen.
Hänen mukaansa sisäministeriö oli viestinyt asukkaille, että ei ole syytä huoleen ja että kyse oli täsmäiskusta.
Ulkoministeriön mukaan noin sata suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Qatariin. Näistä noin 70 ilmoitusta on Dohaan.
Mustosen mukaan Qatarissa on muutaman sadan suomalaisen yhteisö.
Mustonen sanoo, että suurlähetystö kertoi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tietoa tilanteesta. Suurlähetystön tietoon ei ole tullut, että suomalaisia olisi loukkaantunut.
"Loukkaa valtioiden suvereniteettia"
Qatar on ollut rauhanneuvottelijana Hamasin ja Israelin välillä.
Hamasin edustaja sanoi qatarilaismedia al-Jazeeralle ja uutistoimisto AFP:lle, että tiistain isku tehtiin, kun järjestön johto oli kokoontunut keskustelemaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin aselepoehdotuksesta.
Suurlähettiläs Mustonen sanoo, että on erittäin valitettavaa, että Qatar, joka pyrkii välittämään rauhaa, joutui iskun kohteeksi.
– Ylipäätänsä pidän sitä erittäin valitettavana kehityksenä, että tällaisia iskuja toisten valtioiden toimesta tehdään toisten valtioiden alueelle. Se loukkaa valtioiden suvereniteettia.
Finnair perui lennon Dohaan
Finnair perui tiistai-iltaisen lennon Dohaan, kerrottiin Finnairin viestinnästä STT:lle.
Finnairin lennon oli määrä lähteä Dohaan kello 17.10, mutta yhtiö päätti viivästyttää lähtöä ja tehdä iskun takia turvallisuuskartoituksen.
Finnairin viestinnästä sanottiin, että kartoituksen perusteella Dohaan on turvallista operoida ja sinne voidaan jatkaa lentoja normaalisti.
Tiistain lento päätettiin kuitenkin perua, sillä tilanne oli huolestuttanut Finnairin henkilökuntaa ja asiakkaita.