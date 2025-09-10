EU-komissio haluaa jäädyttää osan Israel-sopimuksesta ja sanktioida ministereitä

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että komissio esittää EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä esimerkiksi kaupankäyntiä koskien. Lisäksi komissio haluaa asettaa sanktioita osalle israelilaisministereistä ja väkivaltaisista siirtokuntalaisista.

Von der Leyenin ehdotus on merkittävä muutos komission Gaza-politiikassa. Asiantuntijoiden mukaan etenkin sopimuksen kauppaa koskevan osion jäädytys olisi EU:n ehkä merkittävin keino Israelin painostukseen.

Von der Leyenin mukaan ihmisen aiheuttamaa nälänhätää ei tulisi koskaan käyttää aseena sodassa ja sen on loputtava.

Von der Leyen kertoi asiasta linjapuheessaan EU-parlamentille.