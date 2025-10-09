Pekka Haaviston mukaan Lähi-idässä on otettu tärkeä ensimmäinen askel kohti rauhaa, mutta vielä pitkään tilanne on hänen mukaansa hyvin hauras.

Hamasin pääneuvottelija kertoo Hamasin saaneen Yhdysvalloilta ja neuvottelujen välittäjiltä vakuudet siitä, että Gazan sota on päättynyt. Khalil al-Hayya kertoi asiasta televisioidussa puheessa.

Aiemmin on kerrottu, että Hamasin ja Israelin neuvotteluissa Egyptissä on saatu aikaan sopu aselevon ensimmäisestä vaiheesta. Israelin hallitus on yhä koolla äänestämässä asiasta.

Neuvotteleva joukko on vakuuttava

Entisen ulkoministerin, vihreiden kansanedustajan Pekka Haaviston mielestä tärkeä ensimmäinen askel kohti rauhaa Lähi-idässä on otettu, minkä ansiosta israelilaiset panttivangit pääsevät vapaaksi ja Israel vapauttaa palestiinalaisia vankeja.

Haavisto tähdentää, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin 20-kohtaisessa suunnitelmassa ollaan kuitenkin vasta alkumetreillä.

Riski myös tulituksen jatkumisesta panttivankien vapautuksen jälkeen on olemassa.

– Ääriryhmistä voi irrota erilaisia taistelijoita, jotka jatkavat väkivallan käyttöä, mutta tässä takeena ovat naapurimaat, Qatar, Egypti ja Turkki, jotka ovat olleet Hamasiin paljon yhteydessä. Yhdysvallat takaa puolestaan Israelin turvallisuutta, Haavisto toteaa MTV:n Kymmenen uutisissa.

– Tässä mielessä joukko, joka on neuvotteluja auttanut, on aika vakuuttava.

Israelin isku Qatariin oli USA:lle liikaa

Yhdysvaltojen rooli Israelin taustalla on koko ajan ollut merkittävä, mutta mikä Israelin ja Yhdysvaltojen välillä on muuttunut, että ollaan näin positiivisessa tilanteessa?

Haaviston mukaan on tärkeä huomata kaksi asiaa.

– Yksi se, että jo presidentti Trumpin ensimmäisellä kaudella tehtiin niin sanottuja Abraham-sopimuksia. Heillä on pitkä historia neuvotteluista arabimaiden ja Israelin kanssa, ja se tuli tässä hyödynnetyksi.

– Toiseksi Israelin isku Qatariin oli selvästi jopa Yhdysvalloille liikaa. Siinä otettiin maaliksi Hamasin neuvottelijat Qatarissa, ja jos se olisi iskuna onnistunut, se olisi tuhonnut koko neuvotteluprosessin. Nähdäkseni Yhdysvallat pelästyi, että näin ei voi jatkua, ja se on myös painostanut Israelia.

Kenelle kunnia aikaansaannoksesta lopulta kuuluu, ja minkälaisia neuvotteluja taustalla on käyty?

Haaviston mukaan koko prosessi on ollut hyvin poikkeuksellinen.

– Varsinaiset neuvotteluosapuolet, Hamas ja Israel, eivät ole tavanneet toisiaan, vaan mukana on ollut välikäsiä, eli Qatar, Turkki, Egypti ja Yhdysvallat, jotka ovat kuljettaneet viestejä mahdollisesti saman rakennuksen sisällä, mutta delegaatiot eivät ole istuneet samassa huoneessa.

Haaviston mukaan tässä mielessä nimenomaan välittäjille kuuluu iso kiitos.

– Mutta kunnia lopuksi kuuluu niille, jotka aselepoon suostuvat ja vangit vapauttavat, eli palestiinalaiset ja israelilaiset toivottavasti omistavat tämän rauhan.

Hamas ei Haaviston mukaan katoa jatkossakaan savuna ilmaan, mutta hän toivoo, että se muuttaa muotoaan niin, että sen aktiivit luopuvat aseellisesta toiminnasta ja palvelevat tulevaisuudessa rauhan asiaa.

– Tämä on tietysti suuri kynnys, kun aseellinen organisaatio lopetetaan. Toivottavasti palestiinalaiset saavat päättää omasta tulevaisuudestaan itse.

Kuka lopulta sitten varmistaa Hamasin aseistariisumisen ja Israelin vetäytymisen?

– Tässä oli suunnitteilla kansainvälinen vakautusjoukko, jossa arabimaat voisivat olla osallisina ja kouluttaisivat esimerkiksi palestiinalaisia poliiseja. Mutta ei olla vielä siinä vaiheessa.

– Hyvin herkässä tilanteessa tullaan varmaan olemaan lähiviikot ja -kuukaudet.