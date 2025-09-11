Israelin iskujen Qatariin kerrotaan tulleen Trumpille yllätyksenä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kävi tiistaina kiivassävyisen puhelinkeskustelun Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun kanssa, kertoo sanomalehti Wall Street Journal lähteidensä pohjalta.
Trumpin kerrotaan olleen turhautunut Netanjahuun, koska Israelin iskut Hamasia vastaan Qatarissa tulivat presidentille yllätyksenä. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Trump sai iskuista tiedon Yhdysvaltain asevoimilta, ei Israelilta.
Lehden mukaan johtajat kävivät aiheesta myöhemmin myös toisen, verrattain kohteliaamman puhelinkeskustelun.
0:53Katso myös: Israel iski Hamasia vastaan Qatarissa – Finnair seuraa tilannetta.
YK:n turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua tänään hätäkokoukseen Israelin Qatariin tekemien iskujen vuoksi.
Kokous oli tarkoitus järjestää alun perin keskiviikkoiltana Suomen aikaa.
Neuvoston puheenjohtajana toimivan Etelä-Korean mukaan kokousta lykättiin, jotta Qatarin pääministeri Mohammed bin Abdulrahman al-Thani voi osallistua kokoukseen. Vielä keskiviikkona oli epäselvää, saapuuko qatarilaisministeri paikalle vai osallistuuko hän kokoukseen etänä.
Israel on sanonut kohdistaneensa tiistaiset iskunsa äärijärjestö Hamasin johtoon Qatarin pääkaupungissa Dohassa. Hamasin mukaan johto selvisi Israelin iskusta hengissä, mutta kuusi muuta kuoli.
Qatar jatkaa pääministerin mukaan iskuista huolimatta Gazan aseleponeuvotteluiden välittäjänä.
Hamasin poliittinen siipi on toiminut vuodesta 2012 lähtien Dohassa Yhdysvaltojen hyväksynnällä. Qatar on Yhdysvaltojen läheinen liittolainen, ja maassa on seudun suurin yhdysvaltalainen sotilastukikohta.
Guterres: Iskut rikkoivat Qatarin suvereniteettia
Israelin Qatariin tiistaina tekemät iskut ovat keränneet kansainvälistä kritiikkiä.
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi Israelin Dohassa tekemät iskut. Guterresin mukaan iskut rikkovat räikeästi Qatarin suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.
Guterresin mukaan Qatar on toiminut hyvin positiivisessa roolissa pyrkimyksissä, jotka tähtäävät aselepoon ja panttivankien vapauttamiseen Gazan sodassa.
Presidentti Alexander Stubb sanoi viestipalvelu X:ssä, ettei Israelin iskuja Qatariin voi hyväksyä.
– Isku on kansainvälisen oikeuden vastainen ja vaikeuttaa entisestään alueellisen rauhan ja vakauden saavuttamista Lähi-idässä, Stubb sanoi.
Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Britannian pääministeri Keir Starmer kritisoivat Israelin toimia.
– Sodan ei missään nimessä saa antaa levitä alueella, sanoi Macron sanoi X:ssä.
– Tuomitsen Israelin iskut Dohaan. Ensiarvoisen tärkeää on välitön aselepo, panttivankien vapautus ja Gazaan vietävän avun valtava kasvattaminen, kirjoitti Starmer X:ssä.