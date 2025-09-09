Israel iski Qatarin pääkaupunkiin Dohaan

Iskun kerrotaan osuneen asuinrakennukseen, jossa oli useita Hamasin jäseniä.
Israelin mukaan kohteena oli Hamasin ylin johto. Isku tehtiin, kun järjestön johto oli kokoontunut keskustelemaan Yhdysvaltain aselepoehdotuksesta, sanoo Hamasin edustaja qatarilaismedia al-Jazeeralle.
Israelin armeija kertoi pian räjähdysten jälkeen julkaisemassaan lausunnossa kohdistaneensa 'tarkan iskun' Hamasin ylimpään johtoon
Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun toimisto ilmoitti, että isku Hamasin terroristijohtajia vastaan oli täysin Israelin operaatio.
– Israel aloitti sen, Israel toteutti sen ja Israel ottaa siitä täyden vastuun, Netanjahun toimisto sanoo lausunnossaan.
Qatarin ulkoministeriön virkamiehen mukaan isku osui asuinrakennukseen, jossa asui useita Hamasin jäseniä.
Hamasin virkamies kertoo BBC:lle, että sen neuvotteluvaltuuskunta joutui hyökkäyksen kohteeksi Dohassa pidetyn kokouksen aikana.
Qatarissa sijaitsee myös Yhdysvaltojen suurin Lähi-idän tukikohta. Israelin mukaan Yhdysvalloille ilmoitettiin iskusta ennen sen suorittamista, kertoo Reuters.
Qatar on tuominnut hyökkäyksen ja sanonut sen rikkovan kaikkia kansainvälisiä lakeja.
Myös Iran on tuominnut hyökkäyksen ja sanonut sen olevan vaarallinen ja rikkovan kansainvälisiä lakeja, kertoo Reuters.
Yhdysvaltain suurlähetystö Qatarissa on kehottanut kaupungissa olevia Yhdysvaltain kansalaisia pysyttelemään sisätiloissa.
Qatar on toiminut Gazan aseleponeuvottelujen välittäjänä.
