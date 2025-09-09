Israel iski Qatarin pääkaupunkiin Dohaan

0:49img
Julkaistu 09.09.2025 16:26(Päivitetty 16 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

STT

Iskun kerrotaan osuneen asuinrakennukseen, jossa oli useita Hamasin jäseniä.

Israelin mukaan kohteena oli Hamasin ylin johto. Isku tehtiin, kun järjestön johto oli kokoontunut keskustelemaan Yhdysvaltain aselepoehdotuksesta, sanoo Hamasin edustaja qatarilaismedia al-Jazeeralle.

Israelin armeija kertoi pian räjähdysten jälkeen julkaisemassaan lausunnossa kohdistaneensa 'tarkan iskun' Hamasin ylimpään johtoon

Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun toimisto ilmoitti, että isku Hamasin terroristijohtajia vastaan oli täysin Israelin operaatio.

– Israel aloitti sen, Israel toteutti sen ja Israel ottaa siitä täyden vastuun, Netanjahun toimisto sanoo lausunnossaan.

Qatarin ulkoministeriön virkamiehen mukaan isku osui asuinrakennukseen, jossa asui useita Hamasin jäseniä.

Hamasin virkamies kertoo BBC:lle, että sen neuvotteluvaltuuskunta joutui hyökkäyksen kohteeksi Dohassa pidetyn kokouksen aikana.

Qatarissa sijaitsee myös Yhdysvaltojen suurin Lähi-idän tukikohta. Israelin mukaan Yhdysvalloille ilmoitettiin iskusta ennen sen suorittamista, kertoo Reuters.

Qatar on tuominnut hyökkäyksen ja sanonut sen rikkovan kaikkia kansainvälisiä lakeja.

Myös Iran on tuominnut hyökkäyksen ja sanonut sen olevan vaarallinen ja rikkovan kansainvälisiä lakeja, kertoo Reuters.

Yhdysvaltain suurlähetystö Qatarissa on kehottanut kaupungissa olevia Yhdysvaltain kansalaisia pysyttelemään sisätiloissa.

Qatar on toiminut Gazan aseleponeuvottelujen välittäjänä.

Uutinen päivittyy

Lisää aiheesta:

Israel teki ilmaiskun Syyriaan lähelle presidentin palatsiaIsraelin pääministerin Netanjahun asuntoa kohti laukaistiin lennokkiIsraelin armeija: Gazalaiseen kouluun tehdyssä iskussa kuoli 19 militanttiaIsrael teki kohdennetun iskun Beirutin esikaupunkialueelle – Israel väittää surmanneensa Hizbollahin komentajanHamas hyväksyi tulitaukoesityksen – Israel lähettää neuvotteluryhmän, mutta jatkaa iskuja Israelilaisministeri haikailee Trumpia takaisin valtaan
QatarIsraelUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Qatar