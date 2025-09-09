Tutkijat: Yhdysvalloilla näppinsä pelissä Israelin Qatar-iskussa

Yhdysvalloilla on läheiset välit Israeliin ja Qatariin. Tutkijat uskovat, että Israel ei toiminut iskussaan Qatariin omapäisesti.

MTV Uutisten haastattelemat tutkijat epäilevät, että Israelin tiistainen isku Qatarin pääkaupunkiin Dohaan oli tarkkaan koordinoitu Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvallat on sekä Israelin että Qatarin liittolainen. Qatarissa Yhdysvalloilla on lentotukikohta.

– Vaikea kuvitella, että iskua ei olisi koordinoitu jollain tasolla Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvalloilla on nyt huomattavasti helpompaa reagoida iskuun, kun Israel vakuuttaa toimineensa yksin, sanoo vanhempi tutkija Timo R. Stewart Ulkopoliittisesta instituutista.

Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta uskoo myös, että iskussa oli Yhdysvalloilla näppinsä pelissä.

– Yllättävää, että nyt rikottiin yksiselitteisesti sellaisen valtion suvereniteetti, joka on hyvin läheisissä väleissä Yhdysvaltojen kanssa. Aika uhkarohkea teko, mutta siihen täytyy olla Yhdysvaltojen lupa. Muuten isku ei olisi ollut mahdollinen.

Israelin mukaan kohteena oli Hamasin ylin johto. Isku tehtiin, kun järjestön johto oli kokoontunut keskustelemaan Yhdysvaltain aselepoehdotuksesta.

