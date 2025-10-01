Äärijärjestö Hamas haluaa muokkauksia Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmaan, sanoo Hamasin johtoa lähellä oleva lähde AFP:lle.
Hamas haluaa muutoksia ainakin ehtoon äärijärjestön aseista riisumisesta.
Lähteen mukaan Hamasin neuvottelijat keskustelivat asiasta eilen tiistaina Turkin, Egyptin ja Qatarin edustajien kanssa Qatarin pääkaupungissa Dohassa.
Hamasin virallista vastausta Donald Trumpin ehdotuksiin ei ole vielä saatu.
Nimettömänä puhunut AFP:n lähde sanoi, että Hamas tarvitsisi vastauksensa toimittamiseen kaksi tai enintään kolme päivää.